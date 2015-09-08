Бороться во всех турнирах

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Аскар СУЛТАН
Самое успешное за всю историю выступление казахстанского футбольного клуба в еврокубках и по сей день вызывает повышенный интерес у болельщиков. На пути «Астаны» к этому достижению стояли довольно серьезные команды – словенский «Марибор», финский «ХИК» и кипрский «АПОЭЛ». Теперь же нашим игрокам и вовсе предстоит встретиться лицом к лицу с грандами футбольного мира – португальской «Бенфикой», испанским «Атлетико» и турецким «Галатасараем» – и не только набраться опыта, но и показать весь потенциал наших футболистов.
По словам президента ФК «Астана» Саяна Хамитжанова, главный творец успеха клуба – тренер команды Станимир Стойлов, который смог превратить наших ребят в единомышленников с психологией победителей.
– Нам всего шесть лет. Но за столь короткий период клубу покорился Суперкубок и Кубок Казахстана. Кроме того, мы стали чемпионами страны, прошли в групповой раунд Лиги чемпионов. Это прорыв всего казахстанского футбола. Надеемся, наш успех привлечет на поля еще больше детей, станет больше армия поклонников клуба. У команды очень сильные кураторы, которые по-настоящему любят футбол. Это аким Астаны Адильбек Джаксыбеков, председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, управляющий директор АО «Самрук-Казына» Дархан Калетаев, – подчеркнул Саян Хамитжанов.
Конечно же, журналистов интересовала и интенсивность игр «Астаны», которой теперь придется биться на три фронта: в еврокубке, в Кубке страны и за звание чемпионов в национальном первенстве. Прозвучали даже советы проигнорировать один из турниров, либо играть в нем только резервным составом. Но главный тренер абсолютно не согласен с такой постановкой вопроса.
– Мы – профессионалы, при необходимости должны играть, если придется, хоть в четырех турнирах. Никто не отменял задачи – отстоять титул лучшего клуба страны, а также успешно выступить и в других турнирах, – отметил Станимир Стойлов.
Не остались без внимания и творцы спортивного чуда – игроки ФК «Астана», капитан команды Танат Нусербаев и вратарь Ненад Эрич. В первую очередь они поблагодарили от себя лично и от всей команды болельщиков не только столицы, но и всей страны, чью поддерж­ку ощущали и которая им придавала дополнительные силы.

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