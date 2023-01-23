Одновременно агитационную работу будут вести и одномандатники в маслихаты, число которых на областном уровне составит половину собрания, а на районном – 100%. Это реставрирует институт публичной политики и способствует появлению в стране множества публичных персон, способных конкурировать на выборах, напрямую коммуницировать с избирателями и бороться за каждый голос. И очевидно, что в Мажилисе и маслихатах именно одномандатники станут наиболее заметными персонами – как в силу независимости от партийных уставов, так и в силу опыта участия в прямых выборах.

Но главным тестом этих выборов станет уровень электоральной культуры населения, отвыкшего за эти десятилетия от прямых выборов, за исключением президентских. Теперь им вновь предстоит голосовать не только за партии, но и за конкретных людей, достойных, на их взгляд, представлять регион в главном законодательном органе страны. И для этого мало опираться на симпатии и антипатии, а нужно с карандашом изучать предвыборные платформы каждого, формировать свои наказы и жестко требовать их исполнения, поскольку помимо мажоритарного принципа введена и процедура отзыва избирателями недобросовестных депутатов, забывших о своих обещаниях.

Ну и конечно, интрига будет разворачиваться вокруг перс­пектив новых партий, имидж и репутация которых пока еще не сформированы. Очевидно, что они будут подходить к своим кампаниям достаточно креативно. Это станет вызовом для остальных партий, для которых возникнет угроза быть вытесненными с политического поля, и от их способности к быстрому реагированию и обретению мобильности зависит, сумеют ли они сохранить за собой места в Парламенте.