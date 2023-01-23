Бороться за каждый голос
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Талгат Калиев, политолог
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о роспуске Мажилиса 7-го Созыва и маслихатов и проведении выборов 19 марта 2023 года. Таким образом, избирателям будут выдаваться по два бюллетеня, в которых они будут голосовать за депутатов Мажилиса и маслихата. Будут ли одномандатники по 30 округам в отдельном бюллетене, пока неизвестно. Но ясно, что именно вокруг них будет сконцентрирована основная интрига, им и предстоит повысить электоральный накал.