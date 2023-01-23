Бороться за каждый голос

Свежий выпуск
56
Талгат Калиев, политолог

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о рос­пуске Мажилиса 7-го Созыва и маслихатов и проведении выборов 19 марта 2023 года. Таким образом, избирателям будут выдаваться по два бюллетеня, в которых они будут голосовать за депутатов Мажилиса и маслихата. Будут ли одномандатники по 30 округам в отдельном бюллетене, пока неизвестно. Но ясно, что именно вокруг них будет сконцентрирована основная интрига, им и предстоит повысить электоральный накал.

Одновременно агитационную работу будут вести и одномандатники в маслихаты, число которых на областном уровне составит половину собрания, а на районном – 100%. Это реставрирует институт публичной политики и способствует появлению в стране множества публичных персон, способных конкурировать на выборах, напрямую коммуницировать с избирателями и бороться за каждый голос. И очевидно, что в Мажилисе и маслихатах именно одномандатники станут наиболее заметными персонами – как в силу независимости от партийных уставов, так и в силу опыта участия в прямых выборах.

Но главным тестом этих выборов станет уровень электоральной культуры населения, отвыкшего за эти десятилетия от прямых выборов, за исключением президентских. Теперь им вновь предстоит голосовать не только за партии, но и за конкретных людей, достойных, на их взгляд, представлять регион в главном законодательном органе страны. И для этого мало опираться на симпатии и антипатии, а нужно с карандашом изучать предвыборные платформы каждого, формировать свои наказы и жестко требовать их исполнения, поскольку помимо мажоритарного принципа введена и процедура отзыва избирателями недобросовестных депутатов, забывших о своих обещаниях.

Ну и конечно, интрига будет разворачиваться вокруг перс­пектив новых партий, имидж и репутация которых пока еще не сформированы. Очевидно, что они будут подходить к своим кампаниям достаточно креативно. Это станет вызовом для остальных партий, для которых возникнет угроза быть вытесненными с политического поля, и от их способности к быстрому реагированию и обретению мобильности зависит, сумеют ли они сохранить за собой места в Парламенте.

Популярное

Все
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
В режиме инфляционного таргетирования
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Внеплановые последствия плановой операции
Роспуск Мажилиса Президентом стоит рассматривать как символический акт стремления к скорейшему обновлению политической системы, поскольку у казахстанцев есть запрос на реальные изменения
Мир образов и слов
Один шаг – и ты в полиции
По новым правилам и нормам
Взяли дело в свои руки
Россыпь наград
В поиске новых идей
Взрыв без огня
В Кызылорде построят дома для тех, кто пока проживает в аварийных и ветхих жилищах, а также решат вопрос с надежным водоснабжением нового жилого массива «Байтерек»
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 января
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Посольство Мексики планируют открыть в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Этапы избирательного цикла
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Взяли дело в свои руки
Свежий выпуск
Один шаг – и ты в полиции
Свежий выпуск
Эффект пяти бюллетеней
Свежий выпуск
По смешанной системе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]