​Боровое, ты – море!

Боровое, конечно, озеро. Но Анечка, приехавшая из Тюмени, называет его морем, и родители девочку не разубеждают. Горячий песок, яркое солнце, теплая («парное молоко!») вода, чайки, раки (вареные) и… дельфинарий, фишка нынешнего курортного сезона. Афишами обклеен весь поселок. Чем, собственно, не морское побережье?
Боровое – курорт контрастов. Отдых здесь бывает дорогим, крайне дорогим и вполне бюджетным – на базах отдыха, в деревянных срубах всех мастей, которыми заставлен весь центр поселка, в комнатах частного сектора, в благоустроенных (и не очень) квартирах. Сооружены самодельные фонтанчики, водопадики, бани, Wi-Fi соседствует с ламповым телевизором, а над кроватью висит чудом сохранившийся плюшевый коврик с оленями.
Пешеходные и автобусные экскурсии, конные прогулки, скалолазание, на пляже – прокат всего, что только возможно. Умиляют импровизированные раздевалки за 30 тенге, услуга по хранению личных вещей (100 тг/;ч) и разнообразие сувенирной продукции: пользуются спросом изделия из ракушек (море же ж!) и магниты с белками, лебедями, лосями и разухабистыми медведями.
Появился и свой Арбат, где нанесут тату, нарисуют портрет. Из бунгало-бара доносится знаменитый «Отель «Калифорния», рядом пожилой озерный бард в белоснежной водолазке и темных очках поет про Алена Делона, что говорит по-французски. Курортная музыкальная линейка – это отдельная песня, точнее песни, льющиеся из всех «летников» и автомобилей. На нашей базе отдыха (площадью соток в десять) вечером одновременно звучал невнятный рэп, хит про барбариски («Если мне на сердце грустно, значит, сладко за щекою») и самодеятельный хор поклонников группы «Любэ».
В «кучном» отдыхе своя прелесть. Ожидание закипания чайника на общей кухне, очередь в душевую, жарение шашлыка все еще сближают людей: сюда не придешь с телефоном или другим гаджетом. Зато непременно улыбнешься соседу-отдыхающему, поздороваешься, обсудишь погоду, поинтересуешься, откуда он. В Боровое приезжают из Омска и Караганды, Норильска и Алматы, Астаны и Екатеринбурга, Кургана и Павлодара... Ужин на свежем воздухе собирает представителей разных поколений. Из обрывков разговоров (их невозможно не слышать) узнаешь, где сегодня дискотека, как отдыхали в Геленджике в 70-е, какие мохеровые береты продавали в Кисловодске в 80-е и что «Боровое уже не то», но все равно – это вторая Швейцария.
Впрочем, тех, кто доподлинно знает, каково в Швейцарии первой, здесь нет. Они, наверное, предпочитают отстроенный на берегу озера Щучье Rixos. К нему ведет новая асфальтированная дорога, а возведен отель практически на месте созданного еще в 1927-м санатория «Бармашино», затем – «Светлый». В 50–80-е он был известен не только в Казахстане. И еще лет десять назад тут была совершенно другая жизнь.
В нескольких деревянных домиках, явно «справивших» полувековой юбилей, жили редкие старожилы. К ним на лето приезжали внуки, а дачки-холобудки на участках снимали те, кого утомляло «шумное Боровое». Дом отдыха еще работал, хотя его территория обрела сюрреалистический вид: остов кирпичного корпуса, в проемах окон которого виднелись ели и березы, фрагмент каменной, поросшей мхом лестницы, деревянная столовая с резным крыльцом. Вокруг гоняли ребятишки на велосопедах, внося свой вклад в разрушение образцов парковой скульптуры второй половины ХХ века: солдат с биноклем, Ильич, Пушкин, гипсовый бородач, похожий и на Тургенева, и на Глинку, и на Менделеева...
Сейчас спешащие в Rixos проносятся на дорогих автомобилях мимо гипсовых львов, выкрашенных золотистой краской, вросшего в землю магазина «Ласточка», появившихся массивных, но пустующих срубов за высокими заборами и главного корпуса «Светлого», где написано «Продам». Но это уже другая история.
…В Боровом многолюдно. Однако огромные сосны и березы, горы, сияющая гладь озера действуют умиротворяюще, наполняют тихой радостью. Уставшая Анечка показывает браслетик из ракушек, сообщает, что сосны – самые лучшие деревья и что завтра они снова пойдут купаться в «Моровом». Такое вот летнее счастье.