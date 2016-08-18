​Боровое, ты – море!

Боровое, конечно, озеро. Но Анечка, приехавшая из Тюмени, называет его морем, и родители девочку не разу­беждают. Горячий песок, яркое солнце, теплая («парное молоко!») вода, чайки, раки (вареные) и… дельфинарий, фишка нынешнего курортного сезона. Афишами обклеен весь поселок. Чем, собственно, не морское побережье?

Боровое – курорт контрастов. Отдых здесь бывает дорогим, крайне дорогим и вполне бюджетным – на базах отдыха, в деревянных срубах всех мастей, которыми заставлен весь центр поселка, в комнатах частного сектора, в благоустроенных (и не очень) квартирах. Сооружены самодельные фонтанчики, водопадики, бани, Wi-Fi соседствует с ламповым телевизором, а над кроватью висит чудом сохранившийся плюшевый коврик с оленями.

Пешеходные и автобусные экскурсии, конные прогулки, скалолазание, на пляже – прокат всего, что только возможно. Умиляют импровизированные раздевалки за 30 тенге, услуга по хранению личных вещей (100 тг/;ч) и разнообразие сувенирной продукции: пользуются спросом изделия из ракушек (море же ж!) и магниты с белками, лебедями, лосями и разухабистыми медведями.

Появился и свой Арбат, где нанесут тату, нарисуют портрет. Из бунгало-бара доносится знаменитый «Отель «Калифорния», рядом пожилой озерный бард в белоснежной водолазке и темных очках поет про Алена Делона, что говорит по-французски. Курортная музыкальная линейка – это отдельная песня, точнее песни, льющиеся из всех «летников» и автомобилей. На нашей базе отдыха (площадью соток в десять) вечером одновременно звучал невнятный рэп, хит про барбариски («Если мне на сердце грустно, значит, сладко за щекою») и самодеятельный хор поклонников группы «Любэ».

В «кучном» отдыхе своя прелесть. Ожидание закипания чайника на общей кухне, очередь в душевую, жарение шашлыка все еще сближают людей: сюда не придешь с телефоном или другим гаджетом. Зато непременно улыбнешься соседу-отдыхающему, поздороваешься, обсудишь погоду, поинтересуешься, откуда он. В Боровое приезжают из Омска и Караганды, Норильска и Алматы, Астаны и Екатеринбурга, Кургана и Павлодара... Ужин на свежем воздухе собирает представителей разных поколений. Из обрывков разговоров (их невозможно не слышать) узнаешь, где сегодня дискотека, как отдыхали в Геленджике в 70-е, какие мохеровые береты продавали в Кисловодске в 80-е и что «Боровое уже не то», но все равно – это вторая Швейцария.

Впрочем, тех, кто доподлинно знает, каково в Швейцарии первой, здесь нет. Они, наверное, предпочитают отстроенный на берегу озера Щучье Rixos. К нему ведет новая асфальтированная дорога, а возведен отель практически на месте созданного еще в 1927-м санатория «Бармашино», затем – «Светлый». В 50–80-е он был известен не только в Казахстане. И еще лет десять назад тут была совершенно другая жизнь.

В нескольких деревянных домиках, явно «справивших» полувековой юбилей, жили редкие старожилы. К ним на лето приезжали внуки, а дачки-холобудки на участках снимали те, кого утомляло «шумное Боровое». Дом отдыха еще работал, хотя его территория обрела сюрреалистический вид: остов кирпичного корпуса, в проемах окон которого виднелись ели и березы, фрагмент каменной, поросшей мхом лестницы, деревянная столовая с резным крыльцом. Вокруг гоняли ребятишки на велосопедах, внося свой вклад в разрушение образцов парковой скульптуры второй половины ХХ века: солдат с биноклем, Ильич, Пушкин, гипсовый бородач, похожий и на Тургенева, и на Глинку, и на Менделеева...

Сейчас спешащие в Rixos проносятся на дорогих автомобилях мимо гипсовых львов, выкрашенных золотистой крас­кой, вросшего в землю магазина «Ласточка», появившихся массивных, но пустующих срубов за высокими заборами и главного корпуса «Светлого», где написано «Продам». Но это уже другая история.

…В Боровом многолюдно. Однако огромные сосны и березы, горы, сияющая гладь озера действуют умиро­творяюще, наполняют тихой радостью. Уставшая Анечка показывает браслетик из ракушек, сообщает, что сосны – самые лучшие деревья и что завтра они снова пойдут купаться в «Моровом». Такое вот летнее счастье.