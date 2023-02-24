"Борт был неуправляемым" – МЧС о крушении вертолета в ЗКО

По предварительной информации, была произведена жесткая посадка - она была незапланированной, и фактически борт был неуправляемым.

Фото пресс-службы МЧС РК

Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов высказался о крушении вертолета «Казавиаспаса» в ЗКО, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Накануне диспетчеры дозвонились до нашего сотрудника, на месте происшествия была очень плохая телефонная связь, интернет отсутствовал полностью. Наш выживший сотрудник сказал только либо «жив», либо «живы» и после этого телефонная связь прервалась», - сказал спикер.

В этой связи, по его словам, первоначально появилась информация об отсутствии жертв. Позже все данные были уточнены и обновлены.

«По предварительной информации, была произведена жесткая посадка - она была незапланированной, и фактически борт был неуправляемым. Это все, что на данный момент известно. Остальное выяснится в ходе расследования», - резюмировал спикер.