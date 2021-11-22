Борте – вечная жизнь в любви

Статьи
1890
Зарина Москау

Одной из самых значимых в истории человечества в целом женщин можно, без преувеличения, назвать Борте – супругу великого Чингисхана.

Ее имя давно и прочно стало символом силы, воли, ума и стойкости. Воспитавшая четверых сыновей идеальная мать, которая сумела быть для Чингисхана больше, чем просто спутницей, сыгравшая ключевую роль в его судьбе Борте служит примером настоящей Матери, которая против насилия и войн.

Именно ей приписывают слова: «Всем нам дарует жизнь вечное небо. И только оно вправе отнять ее».

Филигранно выписанный известным литератором Дулатом Исабековым образ жены правителя, завоевавшего полмира и стремившегося покорить весь мир, предстал перед зрителями на сцене Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева в минувшие выходные.

Месяцем ранее Туркестанский музыкально-драматический театр ставил спектакль в Туркестане на сцене нового театра, возведенного при поддержке Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана ­Назарбаева. Теперь же премьера состоялась в главном городе страны.

Спектакль в постановке италь­янского режиссера Давиде Ливермора зрители встретили с восторгом. Вторым режиссером выступил итальянец Карло Шаккалуга, сценографом стала Анна Варалдо, сформировавшая свой почерк в Америке и Германии. Музыку к спектаклю написал композитор Хамит Шангалиев.

История жизни отважной женщины, на чью долю выпало немало трудностей и лишений, испытаний в виде славы, богатства, побед и поражений, не может оставить равнодушным никого.

Знакомство будущего правителя и его супруги состоялось еще в детские годы, и в спектакле делается отсылка в самое начало. Само же действие разворачивается в эпоху расцвета империи, когда имя Чингисхана уже было синонимом громких и безоговорочных побед. Мудрость и дальновидность Борте, ее смелость и отвага сыграли важную роль и в становлении Чингисхана. Ведь, как известно, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина.

Как мы знаем из истории, Темучин сумел объединить разоб­щенные междоусобицей монгольские племена и построить сильное государство, каганом которого его провозгласили, и откуда началось его победное шествие по миру, от Китая до Украины, где состоялась кровавая битва на реке Калке.

Какой была женщина, сопровож­давшая Сотрясателя Вселенной? Главная женщина в его жизни, мать его сыновей, которым он оставил завоеванную власть? Ответ на этот непростой вопрос каждый зритель найдет сам. Кто-то увидит твердую в решениях, жесткую Борте, другой разглядит в глазах ее добро и милосердие, которые она пыталась передать мужу, третий восхищенно будет разглядывать в ней великую Мать.

Максимально приближенные к реальности декорации, потрясающей красоты, но без искусст­венной мишуры сценические костюмы, реквизиты – все создавало атмосферу давно минувшей эпохи, перенося зрителя в древние времена, давно ушедшие в глубь истории. Эффект машины времени стал возможным благодаря работе профессионалов, задействованных в постановке спектакля.

Художественный руководитель Айнур Копбасарова, художник-декоратор Жанат Кокимбеков, художник по костюмам Айжан Абдуайт, педагог по актерскому мастерству Ерлан Карибаев, литературный редактор Шынар Омарова, художник по свету Даурен Самашов, балетмейстеры Асем Алдибекова, Мадина Муратпекова, Даулет Муратбеков, художник по гриму Адэль Нуркасымова, а также молодые драматические актеры и артисты балета Музыкально-драматического театра Туркестана сделали все для того, чтобы зрители увидели спектакль в таком качестве и оформлении.

Как и положено при постановке исторических произведений, труппу консультировал эксперт – историк, кандидат исторических наук, доцент Нурлан Атыгаев.

Удивительно пластичной и живой была игра актеров, занятых в главных ролях. Актерский состав можно назвать, без преувеличения, звездным: Айя Шарип, Акбота Каймакбаева, Нуркен Отеу­лов, Еркебулан Даи­ров, Лейло Бекназар-Ханинга, Адиль Ахметов, Алмахан Кенжебекова, Алихан Идрышева, Ержан Нурымбет, Нартай Сау­данбекулы, Конысбек Бегайдаров, Замзагуль Бегайдарова, Алтынай Ногербек, Азамат Чукеев, Толкын Нурбекова, Ашим Ахметов, Куаныш Конысбеков, Айгерим Кайраткызы – каждый из них сумел не просто вжиться в образ, но и слиться с ним. Стоит отметить, что подготовительная работа была очень качественной и продуманной. Так, например, с актрисой Айей Шарип, исполняющей главную роль, работал специально приглашенный коуч.

Кроме того, труппа готовилась основательно, не просто заучивая слова, но и изучая историческую литературу, художественную пуб­лицистику, другие труды по теме.

В спектакле звучит музыка, написанная композитором Хамитом Шангалиевым, которая соз­дает особый фон и придает нужный тон постановке. К слову, постановку в 2022 году планируют показать в нескольких городах Италии.

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