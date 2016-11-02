Борцов с браконьерами уличили в браконьерстве в Мангистауской области

В Мангистауской области поймали нечистых на руку борцов с браконьерами. У двух госинспекторов и сторожа рыбинспекции обнаружили бочки с осетриной, передает Kazpravda.kz
"Нарушители поспешили заверить, что сами изъяли незаконный улов. Даже хвастались: мол, им удалось обезвредить настоящую банду и конфисковать у нее 36 тушек деликатесной рыбы. Вот только пограничники рассказам не поверили. Тем более что документов об изъятии ценной рыбы у госинспекторов не оказалось", – передает телеканал.
По данному факту заведено уголовное дело. Теперь следователи выясняют, были ли они в сговоре с браконьерами или промышляли самостоятельно. Сами сотрудники вину не признают.