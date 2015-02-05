Борцы с домашним насилием призвали бойкотировать фильм "50 оттенков"

В мире
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Активисты со всего мира призывают бойкотировать скандальный фильм "50 оттенков серого", который выходит в прокат 12 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Правозащитники выступают против домашнего насилия, которое, по их мнению, "оправдывает" этот фильм, снятый по мотивам одноименного романа Э. Л. Джеймс, разошедшегося по миру многомиллионными тиражами, несмотря на критику со стороны общественности.

Призывающие не ходить на сеансы этой картины уверены, что зрители могли бы принести больше пользы, отдав деньги не Голливуду, а тем женщинам, которые в реальной жизни пострадали от домашнего насилия.

Так, в "Твиттере" они уже создали хэштеги #50DollarsNot50Shades ($50, а не 50 оттенков) и #50ShadesIsAbuse (50 оттенков – это оскорбление). $50 активисты просят пользователей перечислить в фонд помощи жертвам домашнего насилия.

Многие уверены, что общественность негативно воспринимает грядущую премьеру из-за того, что в фильме присутствует БДСМ-тематика (картина рассказывает о странных отношениях миллиардера с садистскими наклонностями и влюбленной в него студентки).

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