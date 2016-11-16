Борцы с коррупцией просят изменить процесс госзакупок лекарств

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Совет по противодействию коррупции и теневой экономике НПП "Атамекен" предлагает Генеральной прокуратуре РК опротестовать отдельные приказы Министерства здравоохранения и социального развития, передает Kazpravda.kz
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Как отметил председатель совета Каирбек Сулейменов, в системе закупок лекарственных средств и изделий существует ряд недостатков.
"Государственные расходы на лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи ежегодно увеличивается, а в 2016 году вырос с 55 до 160 миллиардов тенге. Между тем в системе закупок лекарственных средств и изделий существует ряд недостатков. Об этом свидетельствует обращение предпринимателей в НПП "Атамекен". Сложившаяся практика известной дискриминации поставщиков негативно влияет на предоставление им равных возможностей для участия в закупках. Это ограничивает конкуренцию и создает почву для коррупции", – заявил Сулейменов.
В свою очередь руководитель экспертной группы, проводившей исследования в данной сфере, депутат Мажилиса РК Иван Клименко раскрыл некоторые из пунктов, требующих, по мнению совета, безотлагательных вмешательств.
"Экспертной группой совета был проведен анализ в сфере закупок лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медтехники. Мы видим замедление работы по совершенствованию правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения", – сказал он.
В качестве примера Клименко привел нотариальное оформление значительной части документов, вносимых в рамках конкурсной документации.
"Этого уже не требуется при проведении госзакупок. Нормы, направленные на поддержание отечественного производителя медицинской техники, зачастую на практике не работают. В соответствии со статьей 10 кодекса, осуществления закупа лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи относится к компетенции местных исполнительных органов. В связи с чем областные управления здравоохранения ЮКО, Алматинской, Карагандинской областей, ВКО и ЗКО производят закупки в централизованном порядке. Однако в Акмолинской и Костанайской областях, а также в Алматы и Астане функции местных исполнительных органов по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения делегированы учреждениям, оказывающим медицинскую помощь", – проинформировал Клименко.
По его мнению, это делает процесс закупок менее прозрачным.
"Проблема в действующем порядке цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, который позволяет создавать барьеры по доступу предпринимателей для участия в закупах. Медучреждениям необходимо усиливать противодействие лоббированию. По данным Счетного комитета, на начало 2015 года выявлено наличие избыточного запаса иммунобиологических препаратов на общую сумму 1 миллиард 300 миллионов тенге", – заключил депутат.