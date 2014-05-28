Борцы состязались в Шымкенте

Спорт
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Самой многочисленной на соревнованиях оказалась команда Южного Казахстана, представленная 30 спортсменами, 11 из которых вошли в число победителей и призеров. Так, в весовой категории до 98 кг соперников уверенно обошел 20-летний второкурсник ЮКГУ им. М. Ауэзова, двукратный чемпион страны, победитель Универсиады РК Алимхан Сыздыков. Для него турнир стал хорошей разминкой перед отъездом на чемпионат Азии в Монголию.

Зрители восторженно приветствовали также других южан, одержавших победу. В весовой категории до 59 кг обладателем золотой медали стал Бекзат Жасия, до 66 кг — Абылайхан Амзеев, до 80 кг – Агит Сулейманов. Лучшим в весе до 71 кг оказался Эльдар Кайратов из Астаны, до 75 кг – Тимур Булах из Алматы. В весовой категории до 85 кг победу одержал россиянин Артур Сокуров. Среди тяжеловесов равных не оказалось Дамиру Кузенбаеву, представлявшему Алматинскую область.

Любовь ДОБРОТА

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