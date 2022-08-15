Борцы за чистоту

В областном центре Мангистауской области установили 10 билбордов с призывом соблюдать чистоту в родном городе. Именно так местные власти планируют бороться с невежественностью жителей и гостей Актау.

По словам чиновников, информационные таблички помогут привить уважение к труду людей, которые ежедневно убирают сотни килограммов мусора.

– На билбордах размещены фото­графии коммунальщиков – борцов за чистоту. Это дань благодарности работникам коммунальной службы за их нелегкий труд. Коммунальщики, несмотря на долги населения, вывозят мусор, работают даже по выходным. Надо помнить, что чистота начинается с нас, – комментирует руководитель отдела внутренней политики акимата Актау Гульмира Балгожаева.

Напомним, в Актау в летний период остро встал вопрос с вывозом мусора. От горожан поступают час­тые жалобы на плохое обслуживание коммунальщиков. Пляжи и природные достопримечательности захламлены. Руководитель обслуживающей компании в ответ на высказанные претензии сообщил, что причина кроется в низком тарифе за услуги, постоянных поломках техники и дороговизне ее ремонта, а также в сложных отношениях с руководством полигона, которое незаконно, по мнению руководства коммунальной компании, требует деньги за захоронение бытового мусора физических лиц.

Обеспокоенный таким положением дел глава региона Нурлан Ногаев выразил недовольство сложившейся ситуацией и объявил выговор акиму Актау Нурдаулету Килыбай.