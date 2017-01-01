Босиком бы пробежаться по траве

...Этот 27-летний юноша воплотил в себе все достоинства казахстанской молодежи XXI века. И, говоря о ее лучших чертах, стоит обратиться к примеру Нияза, которого в Казахстане знают если не все, то почти все. Это он отдал собранные друзьями на концертах и из добровольных взносов земляков 5 млн тенге, предназначенных ему на операцию, на лечение ребенка.

– Я отдал деньги, которые перечисляли мне на лечение. Это деньги всех казахстанцев. Это мы все совместно сделали одно большое доброе дело, – сказал Нияз в одном из телевизионных интервью.

Парень мечтает о том, чтобы когда-нибудь «на зеленом лугу пробежаться босыми ногами по траве». На переданные им средства благотворительный фонд «Милосердие» спас нуждающуюся в кардинальной помощи девочку. По приглашению неравнодушных людей он прошел курс реабилитации в Индии, по его словам, подтолкнувшей к дальнейшему лечению. Позже Ниязу сделали в Астане малоинвазивную первоначальную операцию, причем бесплатно. Обаятельный юноша стойко держится, не утрачивает присутствия духа и активно выражает гражданскую позицию в социальных сетях, участвует в обсуждении вопросов регионального совета по делам молодежи.

Нияз Сундеталиев прибыл и на заключительное в уходящем году заседание под председательством акима области Нурмухамбета Абдибекова. Участники рассмотрели деятельность молодежных ресурсных центров и планы на будущий год: в 2017-м в стране пройдут ­ЭКСПО-2017 в Астане и зимняя Универсиада в Алматы, приближается 100-летие движения «Алаш», которое занимает в истории Казахстана особое место. Аким области поручил коллегам в районах и городах включить не выделенные в этом году квартиры в плановый показатель комплексного плана по обеспечению жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей на 2017–2019 годы, проводить профориентационные мероприятия среди будущих выпускников детских домов и постоянный мониторинг трудоустройства молодежи.

Затем состоялось приятное событие – вручение ежегодной премии «Кайнар» акима области 12 лауреатам. Нияз Сундеталиев – победитель в номинации «От чистого сердца». Когда ведущие произнесли его имя, зал аплодировал стоя.

– Премия налагает ответственность, – ответил Нияз на вопрос о том, что он испытывает в такие минуты. – Нужно проявляться в жизни в любом направлении. Есть талант? Развивать его и двигаться вперед. Есть желание в созидательном труде? Надо творить добро, общаться с другими людьми. Быть чуточку активнее, чуточку позитивнее, иметь на все свою точку зрения...

«Кайнар» присуждается на конкурсной основе и вручается с 2005 года гражданам в возрасте от 14 до 29 лет за плодотворную научную, творческую, профессиональную и общественную деятельность, получившую признание в молодежной среде. За 11 лет существования премии ее лауреатами стали свыше 100 молодых жителей Карагандинской области. И в уходящем году звание «Молодой рабочий года» получил слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике АО «АрселорМиттал Темиртау» Елдос Нурмухамедов. Директор молодежного ресурсного центра Шетского района Самат Ахмедия назван «Молодежным лидером года». Лучшим признан Дом юношества «Мирас» при детдоме «Таңшолпан», а самый деятельный молодежный ресурсный центр расположен в Каркаралинском районе.