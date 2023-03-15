Ботай-мультфильм

В прошлом году здесь прошли съемки трех художественных фильмов, а в новом сезоне продолжится работа над анимационным проектом «Ботайские тайны», права на который уже выкупила студия «Казахфильм».

Игровой сериал «Магжан» снимался на 18 объек­тах историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области, сообщил директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.

– Мы начали также создавать видеоролики о памятниках культуры, – отметил он.

А над мультипликационным проектом «Ботайские тайны» работает аниматор Евгений Зиновьев.

– Проект мы начали в 2022 году, – сказал он. – «Фоном» для него послужила ботайская культура. Изначально мы хотели задействовать Виктора Зайберта, первооткрывателя ботайской культуры, надеялись, что он сам себя озвучит, но, к сожалению, такой возможности у нас теперь нет. Виктор Федорович умер, мы скорбим по нашему учителю, а этот проект превратился в дань памяти большому ученому.

В студии Евгения Зиновьева трудятся десять человек, в производстве находится сразу несколько мультфильмов.