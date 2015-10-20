Бой Головкин – Лемье посмотрели в Казахстане более 3,5 млн человек

Фото с официальной страницы GGG "ВКонтакте"
Поединок
между казахстанцем Геннадием Головкиным и канадцем Давидом Лемье стал сенсационным по количеству просмотров, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО РТРК "Казахстан".
В общей сложности его просмотрели более 3,5 миллиона казахстанцев в прямом эфире.
Помимо телевидения бой также транслировался и в онлайн режиме на сайте телеканала "Казахстан", где, по официальным данным, количество просмотров превысило более одного миллиона.
Для тех же, кому по разным обстоятельствам не удалось посмотреть бой в прямом эфире, телеканал "Казахстан" организовал повтор показа. По статистическим данным, в повторе за ходом встречи наблюдало более 1,5 миллиона телезрителей.
Телеканал "Казахстан" и "KAZSPORT" планируют и дальше транслировать самые значимые спортивные события в прямом эфире.