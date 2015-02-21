Бой Головкин – Мюррей покажут 25 мировых телеканалов

Организаторы боя Головкин – Мюррей объявили список телеканалов, которые покажут поединок из Монако, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на спортивный портал Vesti.kz
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Трансляция будет вестись на территории 25 стран.
Так, в соседней России поединок покажут по каналу "Россия-2", в Африке – SuperSport, Австралии – Main Event PPV, Бразилии – Esporte Interativo, Китае – CCTV, Франции – L'Equipe 21. В Германии трансляцию будет вести Sat.1, Венгрии – Digi Sport, Израиле – Спорт 5, Японии – WOWOW, Мексике – Azteca, на Ближнем Востоке – beIN Sports, Никарагуа – Канал 4, Панаме – "Панама", Южной Америке – Space, на Филиппинах – GMA, Польше – NC +, Румынии – Digi Sport. Жители Скандинавии увидят бой на телеканале Viasat, Словении – POP TV, Таиланда – Channel 7, Турции – Kanal D, Великобритании – Channel 5, Уругвая – VTV, США – HBO.
Напомним, на территории нашей страны бой будет транслировать телеканал "Казахстан"
. Начало прямого эфира 01.25 по времени Астаны в ночь с 21 на 22 февраля. Непосредственно бой Головкина с Мюрреем начнется в 04.45 по времени Астаны. 22 февраля утром в 10.00 телеканал Kazsport покажет поединок в повторе.