Бой Головкина с Джейкобсом выставят на промоутерские торги

Промоутеры чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/IBO/IBF/WBC Геннадия Головкина и чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/NABF Дэниэла Джейкобса не сумели прийти к общему консенсусу касательно боя, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
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Теперь, вероятнее всего, бой будет выставлен на промоутерские торги, которые состоятся 19 декабря в штаб-квартире WBA в столице Панамы.
Встреча Головкина и Джейкобса может состояться 18 марта в Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк), а громкий поединок в среднем весе покажет телеканал HBO.
Если торги выиграют промоутеры Джейкобса, то бой не только может быть перенесен на другую дату и место, но и вовсе может не состояться. Все дело в том, что Головкин по контракту не может выступать на телеканале Showtime, главном конкуренте HBO.
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