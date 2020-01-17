Бой МакГрегора и Серроне покажет в прямом эфире "Qazsport"
Екатерина Елисеева
Жители Казахстана смогут посмотреть Бой Коннора МакГрегора и Дональда Серроне в прямом эфире на телеканале "Qazspotr" 19 января. Об этом сообщил директор телеканала "Qazsport" Павел Цыбулин на брифинге в СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы рады, что после недолгого перерыва UFC возвращается в Казахстан. Напомним, что "Qazsport" показывал этот контент и в прошлом году. В силу ряда причин это прервалось. (...) Мы рады, что UFC возвращается в нашу страну, тем более у нас есть достойные представители, и не далек тот день, когда кто-то из наших ребят выйдет уже полноправным участником большого турнира UFC", – сказал спикер.
По его словам, первый большой турнир этого года можно будет посмотреть в это воскресенье в прямом эфире на телеканале "Qazsport".
"Мы рады, что своеобразное возвращение МакГрегора состоится спустя продолжительное время, также как и возвращение UFC. У нас двойное возвращение на спортивную карту. UFC и смешанные единоборства в нашей стране очень популярны, мы это видим по своему эфиру. Мы рады, что именно с этой франшизой получается неплохо сотрудничать", – отметил Цыбулин.