«Бой с фашизмом мы приняли и победили!»

Участник Великой Отечественной войны, советский и казахский партийный, государственный деятель Хасан Шаяхметович Бектурганов – один из тех, кого называют великим сыном казахского народа, батыром, который не жалел сил, чтобы родная страна стала могучей и свободной. В этом году общественность отмечает 100-летие со дня его рождения.

Мужают юноши в строю

Родился Хасан Бектурганов на железнодорожной станции Мамлютка Западно-Сибирской железной дороги. Село окружали озера, реки. Раздолье для мальчишек, они рыбачили, сидели у костра, слушали рассказы взрослых рыбаков. Окончив среднюю школу в 1939 году, Хасан Бектурганов работал бухгалтером, вступил в комсомол, принимал активное участие в работе молодежных организаций области. И это тоже примета времени – стремительное взросление. А впереди была Великая Отечественная война.

С 1942 года он вступает в ряды КПСС. С партбилетом и оружием в руках прошел долгий путь: солдат, курсант пехотного училища, комсорг батальона, полка, инструктор политотдела Стрелковой дивизии на Калининском, Западном, 3-м Белорусском фронтах.

Начал службу в составе 1-го отделения стрелкового батальона 38-й отдельной стрелковой бригады Средне-Азиатского военного округа. С января по апрель 1942 года – сек­ретарь комсомольского бюро 1-го отделения стрелкового батальона 4-й стрелковой бригады, воевал на Калининском фронте. В боях под Москвой получил тяжелое ранение и после госпиталя был направлен комсоргом полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.

По словам самого Хасана Шаяхметовича, если бы не это ранение, он обязательно бы погиб в Берлине. Как комсомольский вожак, он всегда шел в бой в первых рядах и принимал огонь на себя. Из наградного листа о присуждении гвардии капитану Х. Ш. Бектурганову ордена Красной Звезды: «… Личным примером увлекал за собой бойцов к стремительному наступлению и беспощадному уничтожению врага». В наградном листе о присуждении ордена Отечественной войны II степени написано: «…Неоднократно вдохновлял состав подразделения примером личного бесстрашия и отваги. Так, при форсировании реки Даима 21 января тов. Бектурганов, находясь в боевых порядках 56-го Гвардейского стрелкового полка и видя, что часть бойцов дрогнула под сильным натиском контратакующих танков и пехоты противника, лично пошел вперед, организовал бойцов и восстановил положение. Занятый полком рубеж был удержан».

Войну закончил под Калинин­градом. Получив тяжелое ранение в одном из боев, после госпиталя был направлен на учебу в Высший военно-педагогический институт, который был эвакуирован из Ленинграда в Ташкент.

В своих воспоминаниях Василий Романович Бойко, советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза (книга «Бои в Восточной Пруссии»), писал: «Мне запомнился семинар комсомольских работников, проведенный политотделом армии в последние дни 1944 года. На нем присутствовали 33 комсорга полков и 14 помощников начальников политотделов по комсомолу. Семинар заканчивался 31 декабря, и мы решили провести новогодний вечер вместе с комсомольцами. Удивительно дружеской и сердечной была эта встреча представителей двух комсомольских поколений! На прусской земле, в помещичьем фольварке звучали народные русские и украинские песни, песни Великой Отечественной войны, шел задушевный разговор комсомольских активистов со старшими боевыми товарищами... Выделялся среди молодых вожаков своим задором старший лейтенант Хасан Бектурганов, недавно назначенный помощником начальника политотдела 19-й гвардейской дивизии по комсомолу. Он с юношеским упоением пел песни, рассказывал какие-то веселые истории. Глядя на Хасана, нельзя было подумать, что позади у него суровая фронтовая дорога. Он был тяжело ранен под Москвой и прибыл в нашу армию из госпиталя. Комсоргом 54-го гвардейского полка участвовал в боях за освобождение Духовщины, и его часто видели в передовых цепях наступающих батальонов.

Отличился Бектурганов и при освобождении Витебска, когда вместе с танковым десантом одним из первых форсировал Лучесу. В дивизии ценили его не только за отвагу и храбрость, но и как энергичного организатора молодежи, много сделавшего по воспитанию у воинов-комсомольцев чувства войсковой дружбы и товарищества, наступательного порыва. Казах по национальности, Бектурганов активно помогал молодым воинам-казахам в овладении русским языком, вообще был чуток и заботлив в отношении молодых бойцов. Все эти качества и определили его выдвижение на должность помощника начальника политотдела. Думаю, что фронтовой опыт работы с людьми в дальнейшем хорошо пригодился Хасану Шаяхметовичу».

К счастью, судьба хранила Хасана Бектурганова. По дороге на учебу в Ташкент бравый офицер Хасан Шаяхметович успел не только повидаться с семьей, но и увезти из Мамлютки большеглазую красавицу Меннугуль, с которой он не расставался всю свою жизнь.

Три минуты и вся жизнь

Меннугуль Шакировна Бектурганова, супруга Хасана Шаяхметовича: «Когда война уже шла к концу, вышел Указ Сталина: всем недоучившимся офицерам продолжить образование. Хасана Шаяхметовича прямо с фронта отправили в Ташкент, куда был эвакуирован из Ленинграда военно-педагогический институт. Из Калининграда поездом он добирался в Ташкент через Петропавловск, где в это время жила его семья. Мне он дал телеграмму, что будет проездом в Мамлютке. А поезд в Мамлютке стоит всего 3 минуты. Что за это время скажешь? Неожиданно вдруг Хасан Шаяхметович предложил: «Садись быстро, проводи меня до Петропавловска». И я, не задумываясь, села в поезд. Вот так 3 минуты решили выбор всей моей жизни. Много позже, когда дети уже выросли, наша младшая дочь Менсулу, посмеиваясь над нами, в шутку говорила: «Мы – дети трех минут». (Из книги «О Х. Ш. Бектурганове: Жизнь продолжается…», г. Алматы, 2002 г.) Они поженились в апреле 1945 года и не расставались никогда.

Вернулся домой к родителям в Мамлютку в победном мае 1945 года. У него был опыт не только участия в боях, но и навыки комсомольского лидерства. И потому молодой фронтовик был назначен заведующим отделом и затем секретарем райкома партии в Северо-Казахстанской области, где работал несколько лет. Затем трудился инструктором, заместителем заведующего, а после – заведующим отделом Северо-Казахстанского и Кокчетавского обкомов партии.

Страна восстанавливалась после войны, работы было много. Значителен вклад Хасана Шаяхметовича в развитие Северо-Казахстанской области и народного хозяйства республики. Он никогда не был кабинетным служакой, предпочитал работать «в поле». Месил сапогами грязь целинных земель вместе с товарищами. Всегда находился в гуще событий, как тогда говорили, «на переднем крае трудового фронта, на самых трудных участках работы». Но именно так и происходило. Такими, как Хасан Бектурганов и его сподвижники, были освоены, культивированы миллионы гектаров целины. Сам он называл первоцелинников людьми «корчагинской закалки».

В статье «Целина работает на коммунизм» Хасан Шаяхметович писал в октябре 1980 года: «Тысячи, десятки тысяч казахстанцев ведут свою трудовую биографию от первых дней наступления на целинные и залежные земли. Потому что благодаря разбуженной целине страна узнала о казахстанском миллиарде пудов хлеба. Все это так. Но в тот неприветливый день марта

1954-го, когда в кокчетавской степи, так походившей на нелюдимое студеное море в шторм, вместе с другими я забивал первый колышек, наше целинное сегодня могла нарисовать лишь буйная фантазия. Мы были фантазерами-оптимис­тами. Мы верили, что отныне не седой ковыль, а хлебное море разольется, зашумит на степном вет­ру. Но в народе говорят: умел дитя родить, умей и научить. Начертав грандиозную программу освоения целины, нужно было претворить ее в жизнь».

Первый секретарь

Он стремительно рос как руководитель, партийный лидер – от заведующего орготделом Советского райкома до заместителя зав­отделом Северо-Казахстанского обкома партии. Окончил Высшую партийную школу. В сентябре 1952 года Х. Бектурганов назначен на должность завотделом административных органов обкома партии, затем избирают первым секретарем Зерендинского райкома, а затем – секретарем обкома партии. Именно целина показала, сколь ярким лидером был Хасан Бектурганов, он вошел в когорту лучших партийных руководителей. Его назначают на высокую должность первого секретаря Актюбинского обкома партии. И возраст, 37 лет, не был помехой. Он так и будет оставаться «первым» в последующих назначениях. Пос­ле возглавит Кзыл-Ординский и Джамбулский областные комитеты партии.

Простой и открытый в общении с людьми, он тщательно вникал в нужды и запросы людей, оперативно решал возникающие проблемы. Требовательный прежде всего к самому себе, Хасан Бектурганов умел требовать и с людей. Люди любили его, тянулись к нему. Для многих из них он был отцом, судьей, образцом и идеалом. Его обаяние, открытость, простота, дружелюбие, справедливость и требовательность снискали к нему большое уважение населения.

Он был прекрасным семьянином. Его супруга Миннигуль Шакировна – преданный и любимый друг всей его жизни. Она неотступно следовала за ним повсюду, куда направляла его партия. Вместе они вырастили и воспитали шестерых высокообразованных детей, которые продолжают славные дела своих родителей.

За свои ратные подвиги Хасан Бектурганов был награжден медалями «За оборону Москвы», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», орденами Красной Звезды и орденами Великой Отечественной войны всех степеней. За выдающийся труд в мирное время получил государственные награды: два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Красной Звезды, два ордена Трудового Красного Знамени и медали. Хасан Шаяхметович ушел из жизни 21 января 1987 года.