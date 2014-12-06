Бой с Мюрреем глазами Геннадия Головкина

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин поделился своими мысялми о предстоящем поединке против британского боксера Мартина Мюррея, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Аllboxing.ru
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"Он – отличный боец, очень сильный парень. Это – серьезное дело, не игра. Это – настоящий бой. Это как уличная драка, это серьезно. Мюррей не проигрывал нокаутом, потому что он – отличный боец. Нам обоим предстоит большой тест. В следующем году в Монако будет первый шаг. Прекрасная страна, прекрасная арена, VIP-атмосфера. Добро пожаловать на мой бой в Монако", – заявил Головкин в разговоре с SecondsOut.
На вопрос о том, готов ли он драться в Англии, Головкин ответил: "Мартин Мюррей является лучшим британским боксером среднего веса. Во втором среднем весе лучшим является Карл Фроч. В будущем? Почему нет? Надеюсь на это".
Тем не менее Головкин в очередной раз отметил, что в данный момент его приоритетом является средний вес.
"Сейчас я сосредоточен на 160 фунтах. Для меня очень важно, кто является номером один в среднем весе. В будущем я очень заинтересован в PPV-поединке", – отметил боксер.
Напомним, бой чемпиона мира по версиям WBA (Super) и WBC (Interim) в среднем весе Геннадия Головкина и бывшего претендента на титул чемпиона мира в среднем весе 32-летнего Мартина Мюррея состоится 21 февраля на арене Salle des etoiles в районе Ларвотто (Монако).
На прошедшей накануне пресс-конференции в Лондоне Мюррей заявил, что бой с казахстанцем будет тяжелым
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"Есть много вещей, работающих против меня. Я надеялся, что предыдущие соперники Головкина укажут на какие-либо бреши в его обороне, но никто из них этого не сделал. Но я реально думаю, что смогу его побить. На сегодняшний день я могу побить любого, и мы с моим тренером работаем над тактикой, чтобы свести на нет главное оружие GGG – его силу. Чем больше люди списывают меня со счетов, тем лучше для меня. Головкин обладает чистой грубой силой, на данный момент он – самый жесткий панчер. Но моя миссия не является невыполнимой. Большие расстройства происходят, но этот бой не будет расстройством для меня", – сказал он.