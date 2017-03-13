​Бой с тенью

В Казахстане за прошедший год зарегистрировано 50 фактов покровительства должностными лицами деятельности субъектов теневой экономики. Из них основная доля связана с оказанием содействия именно лжепредпринимательской деятельности. Такая информация прозвучала в ходе состоявшегося в Сенате заседания «круг­лого стола».

Открывая мероприятие, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Серик Акылбай подчеркнул, что встреча позволит обменяться мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования законодательства в сфере оперативно-розыскной дея­тельности.

– Полагаем, что на заседании «круглого стола» необходимо рассмотреть статьи Уголовного кодекса, регламентирующие вопросы мошенничества, лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов, экономической контрабанды и другие, – сказал сенатор.

По информации заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодейст­вию коррупции Алика Шпекбае­ва, за 2016 год и два месяца текущего года зарегистрировано 34 факта лжепредпринимательства, 18 фактов экономической контрабанды, 17 случаев уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет и 7 фиктивных выписок счетов-фактур. Количество фактов, как видно из цифр, в общем-то не поражает своей масштабнос­тью. Поражают масштабы причиненного ущерба – 7,2 млрд тенге, из которых возмещено 1,2 млрд тенге.

Что характерно – полсотни случаев участия государственных служащих в теневых схемах. Что еще более симптоматично – основная доля связана с оказанием содействия лжепредпринимательской деятельности. Алик Шпекбаев привел конкретные случаи такого «сотрудничества», когда должностные лица, чья дея­тельность как раз должна быть направлена против коррупции, оказывали покровительство лжепредприятиям.

Подобные факты, считает зампред АДГСиПК, свидетельствуют о существовании четкой и прямой связи между теневой экономикой и коррупцией.

Между тем выявлять и расследовать такого рода преступления бывает весьма затруднительно. К примеру, по лжепредпринимательству сложности имеются при обналичивании денежных средств через счета иност­ранных компаний.

– Деятельность нерезидентов остается за рамками нашей юрисдикции. Невозможность привлечения к ответственности иностранного контрагента влечет освобож­дение от ответственности казахстанских лжепредпринимателей, – констатировал Алик Шпекбаев, отметив, что действенным механизмом в этом плане являются двусторонние международные договоры о правовой помощи.

А пока отсутствие таких договоренностей с отдельными странами не позволяет принимать весь комплекс мер по привлечению к ответственности лжепредпринимателей.

Есть сложности и в раскрытии других экономических преступлений. Например, в доказывании умысла лиц, совершающих экономическую контрабанду. Когда получатель груза заказывает товар, не выезжая из страны, а отгрузка товара осуществляется отправителем, при выявлении факта контрабанды доказать вину грузополучателя практичес­ки невозможно. При выявлении несоответствий груза товаросопроводительным документам бенефициары ссылаются на ошибку иност­ранных партнеров при отгрузке товара.

Однако в стране поставлена задача гуманизации законодательства в сфере предпринимательства. Учитывая реальную картину в сфере борьбы с экономическими преступлениями, Нацбюро по противодействию коррупции считает главным основанием для освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления возмещение причиненного ущерба. Это в первую очередь относится к преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов.

– Для этого физические и юридические лица должны добровольно погашать налоговую задолженность. Данные обстоятельства должны являться реабилитирующими, – подчеркнул Алик Шпекбаев.

Также предлагается декриминализация статьи «Лжепредпринимательство». Это позволит привлекать лжепредпринимателей к ответственности на начальной стадии их преступной дея­тельности, не дожидаясь причинения ущерба.

По словам Алика Шпекбае­ва, учитывая, что теневая экономика и коррупция тес­но сопряжены между собой и не могут процветать друг без друга, задача по противодействию им должна в обязательном порядке реа­лизовываться вкупе, так как механизмы вывода легальных средств в теневой оборот постоянно совершенствуются.

– Необходимо сместить акценты с борьбы с послед­ствия­ми на выработку и принятие своевременных превентивных мер по их недопущению. Необходимо на ежеквартальной основе проводить мониторинг состояния динамики коррупции, а также анализы коррупционных рисков по устранению коллизий, пробелов, противоречий в НПА, органи­зационно-управленчес­кой деятельности и кадровой политике, – отметил он.

Между тем Генпрокуратура РК предлагает усилить ответственность в сфере теневой экономики. Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, выражая позицию надзорного органа, считает необходимым проработать нормы уголовного законодательства так, чтобы отнести уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности к правонарушениям с признаками теневой экономики по аналогии с коррупционными, террористическими и экстремистскими преступлениями.

По его словам, анализ уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности показал, что не все преступления можно отнести к теневой экономике.

– На наш взгляд, теневую экономику можно определить как рыночное производство товаров и услуг как запрещенных, так и не запрещенных законодательством, которое не учитывается официальной статистикой и не связано с какими-либо обязательствами по уплате налогов государству. Можно выделить составы, которые сопряжены с теневой экономикой и более общественно опасны, и по ним необходимо установление более строгих наказаний, чем за общеэкономические преступления, – сказал заместитель Генпрокурора.

По мнению Марата Ахметжанова, к преступлениям в сфере теневой экономики можно отнести незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, выписку счета-фактуры без фактического выполнения, легализацию денежных средств, финансовые пирамиды. Усилив ответственность в сфере теневой экономики, можно гуманизировать составы экономических правонарушений, не связанных с ней. Эти меры и улучшат бизнес-климат в стране, снизят давление на бизнес и одно­временно позволят выполнить поручение Главы государства по гуманизации отдельных правонарушений в сфере экономики.

С этим согласился и судья судебной коллегии по уголовным делам ВС РК Омирсерик Кожабаев. По его мнению, акцент на борьбу с лжепредпринимательством при либеральном отношении к их контрагентам, совершающим основные экономические преступления, не устраняет, а поощряет их к недобросовестному ведению бизнеса и предоставляет незаконные конкурентные преимущества.

– Привлечение к ответственности пособников, а не заказчиков и исполнителей экономических преступлений нарушает также принцип неотвратимости уголовного наказания, – отметил Омирсерик Кожабаев.

По его словам, избежав уголовной ответственности, используя допущенные органами досудебного расследования пробелы, контрагенты лжепредприятий нередко обращаются в судебные и другие государственные органы с жалобами на незаконность начисления им налогов, ссылаясь на правильность отражения оборотов в бухгалтерском учете и недоказанность их вины в уклонении от уплаты налогов, создавая тем самым искусственное социальное напряжение.

Но, с другой стороны, признал Омирсерик Кожабаев, сохранение прежнего подхода, когда контрагенты не устанавливаются, а реальность сделок на стадии досудебного расследования не проверяется, ущемляет конституционное право на суд добросовестных контрагентов лжепредприятий, которые лишены возможнос­ти доказывать действительность сделки по уголовным делам и оспаривать приговор, на основании которого им начислены налоги, что предрешает их имущественную ответственность.

Указанные проблемные вопросы правоприменительной практики порождают всевозможные обращения на имя Президента страны от добросовестных предпринимателей. Посему сегодня НПП «Атамекен» ставит вопрос об освобождении от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших налоговые правонарушения при добровольной уплате налогов, а также декриминализации состава уголовной ответственности за лжепредпринимательство.

По мнению заместителя председателя правления НПП «Атамекен» Рустама Журсунова, экономические меры ответственности должны преобладать над лишением свободы. При добровольном возмещении ущерба и уплаты штрафов нет целесообразности возбуждать уголовные дела.

Требуют корректировок составы, предусматривающие уголовное наказание за нарушение правил, перечень которых настолько обширен, что попасть в него можно, например, за неправильную маркировку подакцизных товаров акцизными марками. За это человека могут посадить на два года. При этом правила маркировки алкогольной продукции содержит 9 пунк­тов – требований к порядку маркировки, в основном к способу размещения на товаре акцизной марки, и порядка 15 позиций по перемаркировке – процедуры инвентаризации, утилизации и т. д.

– Устанавливать уголовную ответственность за все эти нарушения нецелесообразно, – считает Рустам Журсунов.

В связи с этим НПП считает необходимым в статьях УК исключить ссылки на нарушения правил или законодательства и вместо них установить конкретные уголовно наказуемые деяния.

Как известно, вовлечение в уголовную орбиту предпринимателей фактически приостанавливает деятельность компаний, приводит к их банкротству.

Аналогичная ситуация происходит и при выемке документов, когда организация практически перестает работать.

– Считаем, что необходимо максимально исключить любую возможность вовлечения предпринимателей в сферу уголовного процесса без установления умысла на совершение противоправного деяния, – считает Рустам Журсунов.

Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что назрела необходимость произвести тщательную ревизию ряда статей экономической направленности Уголовного кодекса на предмет их эффективности. Например, наряду со статьей 190 УК РК «Мошенничество» в кодексе следует предусмотреть отдельные составы, устанавливающие ответственность за наиболее широко распространенные и общественно опасные виды мошенничества.

По итогам заседания «круг­лого стола» разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав предпринимателей, которые будут направлены в соответствующие государственные органы.