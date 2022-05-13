Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане

Прямую трансляцию боя казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) с британцем Дэнни Дигнумом (14-0-1, 18 КО) за «временный» титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе покажут в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz.

Так, казахстанцы смогут посмотреть бой в прямом эфире телеканала «Хабар» 22 мая в 08:00 по времени Нур-Султана, сообщается в Instagram-аккаунте Алимханулы.

Напомним, что поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).