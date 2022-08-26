Свежий выпуск Бойцовский настрой плюс спортивная закалка 26 августа 2022 г. 2:06 Дулат Молдабаев Субординация, экзерциция, дисциплина, бодрость, храбрость, победа! Все эти военные добродетели проявились в упорных баталиях среди участников VIII Армейских международных игр, которые принимала гостеприимная казахстанская земля. Пеший по-машинному Великому сыну казахского народа, полководцу, писателю и философу Бауыржану Момышулы принадлежат слова: «Ни в ком так ярко не выражен национальный характер, национальная гордость, как в пехотинце». На полях международных конкурсов «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок» и «Меридиан», проходивших на казахстанских полигонах, столкнулись темпераменты разных континентов: артиллеристы, минометчики и стрелки из Азии, Европы, Южной Америки и Африки состязались в армейском мастерстве. Давший старт VIII Армейским международным играм в нашей стране глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил их важную роль в совершенствовании боевой подготовки и мастерства военнослужащих. – Военные игры стали символом сотрудничества, залогом мира и солидарности, превратились в новую и совершенную форму взаимодействия армий разных государств, повышения уровня боеспособности, профессионализма вооруженных сил, – подчеркнул министр обороны. На полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области проходил конкурс минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня». Прошедшие полный технический осмотр МТЛБ (многоцелевые тягачи легкие бронированные), распределенные между командами конкурсантов путем жеребьевки, были выкрашены в разные цвета. Дружины Армении и Казахстана выступали на тягачах синего цвета, сборные Азербайджана, Беларуси и Таджикистана совершили заезды на зеленых машинах, техника, окрашенная в красный цвет, досталась командам Венесуэлы и Кыргызстана, артиллеристы из России и Зимбабве выполняли задачи на тягачах, покрашенных в желтый цвет. Вместе с боевыми машинами конкурсанты приняли и 120-миллиметровые минометы, которые они испытали в ходе тренировок. – Мы рады приезду в Казахстан и уже адаптировались к здешним условиям, – признавался механик-водитель команды Зимбабве сержант Годфри Дзаванда. Свою адаптацию ребята с берегов рек Замбези и Лимпопо показали вечером на сцене культурно-досугового центра военной базы «Отар». Видео с зажигательным танцем воинов из южной части африканского континента стало вирусным и заворожило многих пользователей Сети не меньше, чем панорама водопада Виктория. Ничего удивительного. Бауыржан Момышулы еще в годы войны отмечал, что незатейливая игра самодеятельных артистов поднимает боевой дух однополчан. Надо сказать, что подготовленную трассу для конкурса «Мастера артиллерийского огня», представляющую собой замкнутый круг протяженностью два километра, участники прошли не менее двух раз. В первый, говоря военным языком, – «пешим по машинному». Чтобы понять и запомнить последовательность своих действий, тщательно и предметно изучить трассу, военнослужащие прочувствовали ее своими ногами, «прощупали руками». Потом, когда расчеты будут совершать заезды на тягачах, мышечная память воину поможет. А на трассе их ждали препятствия и участки стрельбы из различного вооружения. На каждом круге – свои задания, и ошибаться нельзя, могут последовать штрафы. В состязании минометных расчетов казахстанские артиллеристы были лучшими на всех трех этапах в эстафете. На индивидуальную гонку первого этапа наши артиллеристы, успешно преодолев все препятствия и выполнив огневые задачи, затратили 15 мин. 53 сек. Второй результат дали российские военнослужащие – 18 мин. 17 сек., третий – у белорусских минометчиков – 22 мин. 16 сек. В ночном спринте первой тоже стала команда Казахстана с результатом 10 мин. 33 сек. Вторыми к финишу пришли военнослужащие Азербайджана – 14 мин. 15 сек., третье время показали артиллеристы из России – 16 мин. 01 сек. Состязания в индивидуальной гонке и ночном спринте продолжили вторые экипажи команд. После заезда вторых минометных расчетов по результатам индивидуальной гонки и ночного спринта лидировали военнослужащие Казахстана. За ними шли команды России и Азербайджана. Команда Казахстана уверенно заняла первое место в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», вторыми были военнослужащие из России, третье место – за азербайджанскими военными. Глазомер, быстрота, натиск Перефразируя известное выражение, можно сказать: там, где не пройдет олень, пройдет подготовленный боец. На полигоне «Амандық» в Акмолинской области по итогам конкурса военных топографов «Меридиан», в котором также участвовали Россия, Беларусь, Армения, Вьетнам, Китай и Узбекистан, победу одержала казахстанская команда. Конкурс состоял из трех этапов: «Огневой рубеж», «Азимут» и «Топографический квадратлон». Победитель состязания в стрельбе из стрелкового оружия определяется по сумме набранных баллов. Уровень подготовки топографов на втором этапе оценивался по скорости выполнения специальных заданий и фиксации прохождения всех контрольных точек по заданному маршруту. На завершающей дистанции военнослужащие выполнили ряд специальных заданий: прокладывали висячий полигонометрический ход, преодолели различные препятствия и с помощью специальных средств определили географические координаты объектов. На заключительных километрах топогеодезический расчет в составе старшего лейтенанта Ерната Султангазы, старшего лейтенанта Нурбека Рыскожаева и капитана Нурболата Жумабекова показал лучший результат, что обеспечило Казахстану общую победу в конкурсе. Второе место у военнослужащих Китая, третье – у Беларуси. – В конкурсе «Меридиан» проверяется умение специалистов выполнять сложные геодезические расчеты, мастерство и слаженность топогеодезических подразделений. Не менее важны такие качества, как интуиция и логическое мышление. В этом году команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, – подчеркнул главный судья конкурса полковник Шаяхмет Аширов. По итогам первого этапа, где участники выполняли стрельбы из стрелкового оружия, лидировали военнослужащие Узбекистана, на втором месте была команда Вьетнама, на третьем – Казахстана. Впереди были этапы по профессиональной подготовке, где наши военнослужащие имели все шансы улучшить результаты. Так, выполняя упражнения второго этапа «Азимут», военные топографы из восьми стран передвигались по среднепересеченной местности в районе площадью 12 кв. км, прошли по заданным направлениям и контрольным точкам, указанным в тактическом задании. В состязании топогеодезических расчетов первое место заняла команда Казахстана, показавшая время 41 мин. 53 сек. На втором месте военнослужащие Китая – 46 мин. 36 сек., на третьем – Беларуси с результатом 49 мин. 26 сек. Военные топографы первыми изучают местность, на которой предстоят жаркие бои. Потому и маршруты напоминали обстановку, максимально приближенную к боевой, – извилистые и с множеством препятствий в условиях низкогорного, мелкосопочного и равнинного рельефов. А «отдохнуть» удавалось при выполнении задания по сборке карты. Наверное, не все довольны своими результатами. Но понятно каждому – надо тренироваться, совершенствовать полевую выучку и профессиональное мастерство. Бой был короткий… В учебном центре «Спасск» в Карагандинской области, куда прибыли армейские стрелки из Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Мали, Никарагуа, России, Таджикистана и Узбекистана, участники конкурса «Тактический стрелок» на заключительном этапе выполняли огневые задачи в составе группы при совершении налета. Военнослужащие перемещались по пересеченной местности, вели стрельбу по целям в здании и в ущелье. – Дополнительную трудность для участников представляли экстремальные физические нагрузки и скоростные передвижения, – отметил особенности этого этапа судья конкурса майор Галым Садыков. – Конкурсантам необходимо было сохранить силы и самообладание для меткой стрельбы и при этом не забывать о тактически выверенных действиях команды. Ведь ошибка одного члена отражается на результате всей группы. Победу на завершающем этапе и по итогам всего конкурса «Тактический стрелок» одержали воины Казахстана. Второе место в конкурсе заняла команда Китая, третье поделили военнослужащие России и Узбекистана. Военнослужащие Казахстана уверенно удерживали лидерство на всех этапах конкурса. Казахстанцы успешно выступили на первом задании – в упражнениях «квалификация», «эвакуация раненого» и «оборона». Они показали лучшие результаты и уверенно оставили позади команды Узбекистана и Китая. Не было равных казахстанским воинам и в индивидуальном зачете: лучшим стал майор Арман Якубов, второе место занял лейтенант Руслан Молдабаев, на третьем – капитан Даулет Кулмаханов. В предпоследнем этапе конкурса, когда в составе боевой двойки участники выполняли тактические и огневые задачи при попадании в засаду, нашим ребятам «на пятки наступали» военнослужащие России и Китая. Перемещаясь между укрытиями, бойцы вели огонь по целям, и результативные действия казахстанских воинов обеспечили им безусловную победу О втором этапе конкурса, носившем название «Боевая двойка», где военнослужащие выполняли задачи по освобождению здания от условного противника, судья конкурса майор Галым Садыков выразился предельно кратко: – Для исключения инцидентов при выполнении этого упражнения судьи находятся рядом со стрелками внутри здания и контролируют соблюдение техники безопасности. Работая в двойке, они должны быть предельно собранными, внимательными и осторожными. Присутствующие с сочувствием наблюдали, как каждый стрелок перетаскивает по два двадцатипятикилограммовых ящика. Добавим, что все перемещения здесь совершаются бегом. На втором этапе казахстанцы тоже были первыми, за ними следовали китайские и узбекские военнослужащие. – Сложность этой дистанции в том, что участники передвигаются близко друг к другу, надо быть очень внимательным, – поделился старший сержант Грачик Костандян из Армении. 15 августа главный судья конкурса «Тактический стрелок» полковник Дидар Аушатов отмечал, что на тот момент лидирующее место по временным показателям и результатам стрельбы занимала казахстанская команда. А соперничество за 2-е и 3-е места шло между Узбекистаном, Китаем и Россией. – Первый раз конкурс проходил в прошлом году в России, в Рязани, – рассказал полковник Дидар Аушатов. – Там погода стояла тихая. У нас в Карагандинской области постоянно дует ветер, и это мешало участникам в определенной степени при стрельбе. А китайские военнослужащие, к примеру, стреляли под дождем. Но в Положении конкурсного соревнования погодные условия не являются смягчающим фактором. Судейская коллегия обсуждала этот вопрос, даже ставили на голосование. Сами понимаете, в условиях боевых действий снег, дождь и ветер не могут служить оправданием для бойца. Самон Мералиев, курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, выступающий за родной ему Таджикистан, только отработал упражнение «группа в обороне». Он считает, что участие в таких состязаниях дает ему ценный опыт. Действительно, при выполнении упражнения «эвакуация раненого», стрелок под огневым прикрытием выносит напарника с поля боя. Обнаруживая и поражая цели условного противника, он переносит боевого товарища в безопасное место. В упражнении 23 мишени, разные по диаметру, дальность стрельбы – от 50 до 300 метров. Обстановка напоминает боевую – боец «находится под огнем противника» и все его действия должны осуществляться непосредственно за укрытием. Все маневры и его действия с оружием, в том числе перезаряжание, совершаются за укрытием. Если он что-нибудь делает вне укрытия, получает определенный штраф. – Я впервые в Казахстане, но чувствую себя как дома, – признается Самон Мералиев, он уже отведал наши национальные блюда, пробовал айран и бешбармак. Зрелищные и захватывающие события на казахстанских полигонах Армейских международных игр завершились, казахстанские воины в них продемонстрировали свое высокое воинское мастерство. Военнослужащие из разных стран и континентов разъехались по своим «квартирам», чтобы вновь оттачивать боевое мастерство и, может быть, встретиться через год. Пред. След. Пред. След.