Бойцовский настрой плюс спортивная закалка

Надо сказать, что подготовленную трассу для конкурса «Мас­тера артиллерийского огня», представляющую собой замкнутый круг протяженностью два километра, участники прошли не менее двух раз.

Свою адаптацию ребята с берегов рек Замбези и Лимпопо показали вечером на сцене культурно-досугового центра военной базы «Отар». Видео с зажигательным танцем воинов из южной части африканского континента стало вирусным и заворожило многих пользователей Сети не меньше, чем панорама водопада Виктория. Ничего удивительного. Бауыржан Момышулы еще в годы войны отмечал, что незатейливая игра самодеятельных артистов поднимает боевой дух однополчан.

– Мы рады приезду в Казахстан и уже адаптировались к здешним условиям, – признавался механик-водитель команды Зимбабве сержант Годфри Дзаванда.

Дружины Армении и Казах­стана выступали на тягачах синего цвета, сборные Азербайджана, Беларуси и Таджикистана совершили заезды на зеленых машинах, техника, окрашенная в красный цвет, досталась командам Венесуэлы и Кыргызстана, артиллеристы из России и Зимбабве выполняли задачи на тягачах, покрашенных в желтый цвет. Вместе с боевыми машинами конкурсанты приняли и 120-миллиметровые минометы, которые они испытали в ходе тренировок.

На полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области проходил конкурс минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня». Прошедшие полный технический осмотр МТЛБ (многоцелевые тягачи легкие бронированные), распределенные между командами конкурсантов путем жеребьевки, были выкрашены в разные цвета.

– Военные игры стали символом сотрудничества, залогом мира и солидарности, превратились в новую и совершенную форму взаимодействия армий разных государств, повышения уровня боеспособности, профессионализма вооруженных сил, – подчеркнул министр обороны.

Давший старт VIII Армейским международным играм в нашей стране глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил их важную роль в совершенствовании боевой подготовки и мастерства военнослужащих.

Великому сыну казахского народа, полководцу, писателю и философу Бауыржану Момыш­улы принадлежат слова: «Ни в ком так ярко не выражен национальный характер, национальная гордость, как в пехотинце». На полях международных конкурсов «Мастера артиллерийского огня», «Тактический стрелок» и «Меридиан», проходивших на казахстанских полигонах, столк­нулись темпераменты разных континентов: артиллеристы, минометчики и стрелки из Азии, Европы, Южной Америки и Африки состязались в армейском мастерстве.

Субординация, экзерциция, дисциплина, бодрость, храбрость, победа! Все эти военные добродетели проявились в упорных баталиях среди участников VIII Армейских международных игр, которые принимала гостеприимная казахстанская земля.

В первый, говоря военным языком, – «пешим по машинному». Чтобы понять и запомнить последовательность своих действий, тщательно и предметно изучить трассу, военнослужащие прочувствовали ее своими ногами, «прощупали руками». Потом, когда расчеты будут совершать заезды на тягачах, мышечная память воину поможет. А на трассе их ждали препятствия и участки стрельбы из различного вооружения. На каждом круге – свои задания, и ошибаться нельзя, могут последовать штрафы.

В состязании минометных расчетов казахстанские артиллеристы были лучшими на всех трех этапах в эстафете. На индивидуальную гонку первого этапа наши артиллеристы, успешно преодолев все препятствия и выполнив огневые задачи, затратили 15 мин. 53 сек. Второй результат дали российские военнослужащие – 18 мин. 17 сек., третий – у белорусских минометчиков – 22 мин. 16 сек.

В ночном спринте первой тоже стала команда Казахстана с результатом 10 мин. 33 сек. Вторыми к финишу пришли военнослужащие Азербайджана – 14 мин. 15 сек.,

третье время показали артиллеристы из России – 16 мин. 01 сек.

Состязания в индивидуальной гонке и ночном спринте продолжили вторые экипажи команд. После заезда вторых минометных расчетов по результатам индивидуальной гонки и ночного спринта лидировали военнослужащие Казахстана.­ За ними шли команды России и Азербайджана.

Команда Казахстана уверенно заняла первое место в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», вторыми были военнослужащие из России, третье место – за азербайджанскими военными.

Глазомер, быстрота, натиск

Перефразируя известное выражение, можно сказать: там, где не пройдет олень, пройдет подготовленный боец. На полигоне «Амандық» в Акмолинской облас­ти по итогам конкурса военных топографов «Меридиан», в котором также участвовали Россия, Беларусь, Армения, Вьетнам, Китай и Узбекистан, победу одержала казахстанская команда.

Конкурс состоял из трех этапов: «Огневой рубеж», «Азимут» и «Топографический квадратлон». Победитель состязания в стрельбе из стрелкового оружия определяется по сумме набранных баллов. Уровень подготовки топографов на втором этапе оценивался по скорости выполнения специальных заданий и фиксации прохож­дения всех контроль­ных точек по заданному маршруту. На завершаю­щей дистанции военнослужащие выполнили ряд специальных заданий: прокладывали висячий полигонометрический ход, преодолели различные препятствия и с помощью специальных средств определили географические координаты объек­тов.

На заключительных километрах топогеодезический расчет в составе старшего лейтенанта Ерната Султангазы, старшего лейтенанта Нурбека Рыскожаева и капитана Нурболата Жумабекова показал лучший результат, что обеспечило Казахстану общую победу в конкурсе. Второе место у военнослужащих Китая, третье – у Беларуси.

– В конкурсе «Меридиан» проверяется умение специалистов выполнять сложные геодезические расчеты, мастерство и слаженность топогеодезических подразделений. Не менее важны такие качества, как интуиция и логическое мышление. В этом году команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, – подчеркнул главный судья конкурса полковник Шаяхмет Аширов.

По итогам первого этапа, где участники выполняли стрельбы из стрелкового оружия, лидировали военнослужащие Узбекистана, на втором месте была команда Вьетнама, на третьем – Казахстана. Впереди были этапы по профессиональной подготовке, где наши военнослужащие имели все шансы улучшить результаты.

Так, выполняя упражнения второго этапа «Азимут», военные топографы из восьми стран передвигались по среднепересеченной местности в районе площадью 12 кв. км, прошли по заданным направлениям и контрольным точкам, указанным в тактическом задании. В состязании топогеодезических расчетов первое место заняла команда Казах­стана, показавшая время 41 мин. 53 сек. На втором месте военнослужащие Китая – 46 мин. 36 сек., на третьем – Беларуси с результатом 49 мин. 26 сек.

Военные топографы первыми изучают местность, на которой предстоят жаркие бои. Потому и маршруты напоминали обстановку, максимально приближенную к боевой, – извилистые и с множеством препятствий в условиях низкогорного, мелкосопочного и равнинного рельефов. А «отдохнуть» удавалось при выполнении задания по сборке карты.

Наверное, не все довольны свои­ми результатами. Но понятно каж­дому – надо тренироваться, совершенствовать полевую выучку и профессиональное мастерство.

Бой был короткий…

В учебном центре «Спасск» в Карагандинской области, куда прибыли армейские стрелки из Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Мали, Никарагуа, России, Таджикистана и Узбекистана, участники конкурса «Тактический стрелок» на заключительном этапе выполняли огневые задачи в составе группы при совершении налета. Военнослужащие перемещались по пересеченной местности, вели стрельбу по целям в здании и в ущелье.

– Дополнительную трудность для участников представляли экстремальные физические нагрузки и скоростные передвижения, – отметил особенности этого этапа судья конкурса майор Галым Садыков. – Конкурсантам необходимо было сохранить силы и самообладание для меткой стрельбы и при этом не забывать о тактически выверенных действиях команды. Ведь ошибка одного члена отражается на результате всей группы.

Победу на завершающем этапе и по итогам всего конкурса «Тактический стрелок» одержали вои­ны Казахстана. Второе мес­то в конкурсе заняла команда Китая, третье поделили военнослужащие России и Узбекистана.

Военнослужащие Казахстана уверенно удерживали лидерство на всех этапах конкурса. Казахстанцы успешно выступили на первом задании – в упражнениях «квалификация», «эвакуация раненого» и «оборона». Они показали лучшие результаты и уверенно оставили позади команды Узбекистана и Китая. Не было равных казахстанским воинам и в индивидуальном зачете: лучшим стал майор Арман Якубов, второе место занял лейтенант Руслан Молдабаев, на третьем – капитан Даулет Кулмаханов.

В предпоследнем этапе конкурса, когда в составе боевой двойки участники выполняли тактические и огневые задачи при попадании в засаду, нашим ребятам «на пятки наступали» военнослужащие России и Китая. Перемещаясь между укрытиями, бойцы вели огонь по целям, и результативные действия казахстанских воинов обеспечили им безусловную победу

О втором этапе конкурса, носившем название «Боевая двойка», где военнослужащие выполняли задачи по освобождению здания от условного противника, судья конкурса майор Галым Садыков выразился предельно кратко:

– Для исключения инцидентов при выполнении этого упражнения судьи находятся рядом со стрелками внутри здания и контролируют соблюдение техники безопаснос­ти. Работая в двойке, они должны быть предельно собранными, внимательными и осторожными.

Присутствующие с сочувствием наблюдали, как каждый стрелок перетаскивает по два двадцатипятикилограммовых ящика. Добавим, что все перемещения здесь совершаются бегом. На втором этапе казахстанцы тоже были первыми, за ними следовали китайские и узбекские военнослужащие.

– Сложность этой дистанции в том, что участники передвигаются близко друг к другу, надо быть очень внимательным, – поделился старший сержант Грачик Костандян из Армении.

15 августа главный судья конкурса «Тактический стрелок» полковник Дидар Аушатов отмечал, что на тот момент лидирующее место по временным показателям и результатам стрельбы занимала казахстанская команда. А соперничество за 2-е и 3-е мес­та шло между Узбекистаном, Китаем и Россией.

– Первый раз конкурс проходил в прошлом году в России, в Рязани, – рассказал полковник Дидар Аушатов. – Там погода стояла тихая. У нас в Карагандинской области постоянно дует ветер, и это мешало участникам в определенной степени при стрельбе. А китайские военнослужащие, к примеру, стреляли под дождем. Но в Положении конкурсного соревнования погодные условия не являются смягчающим фактором. Судейская коллегия обсуждала этот вопрос, даже ставили на голосование. Сами понимаете, в условиях боевых действий снег, дождь и ветер не могут служить оправданием для бойца.

Самон Мералиев, курсант Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, выступаю­щий за родной ему Таджикистан, только отработал упражнение «группа в обороне». Он считает, что участие в таких состязаниях дает ему ценный опыт. Действительно, при выполнении упражнения «эвакуация раненого», стрелок под огневым прикрытием выносит напарника с поля боя. Обнаруживая и поражая цели условного противника, он переносит боевого товарища в безопасное место. В упражнении 23 мишени, разные по диаметру, дальность стрельбы – от 50 до 300 метров. Обстановка напоминает боевую – боец «находится под огнем противника» и все его действия должны осуществляться непосредственно за укрытием. Все маневры и его действия с оружием, в том числе перезаряжание, совершаются за укрытием. Если он что-нибудь делает вне укрытия, получает определенный штраф.

– Я впервые в Казахстане, но чувствую себя как дома, – признается Самон Мералиев, он уже отведал наши национальные блюда, пробовал айран и бешбармак.

Зрелищные и захватывающие события на казахстанских полигонах Армейских международных игр завершились, казахстанские воины в них продемонстрировали свое высокое воинское мастерство. Военнослужащие из разных стран и континентов разъехались по своим «квартирам», чтобы вновь оттачивать боевое мастерство и, может быть, встретиться через год.