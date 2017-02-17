Это Сатылган Бекмагамбетов и Султан Досмуратов. В прошлом году ушел из жизни Михаил Захаров – тоже один из участников того кровопролитного сражения на подступах к Москве – боец легендарной 101-й. Годы и возраст берут свое. Прикован к постели ныне Сатылган-ага. Из официальных источников известно, что из сформированной в Актюбинске 101-й стрелковой бригады чис­ленностью около 5 тыс. бойцов выжило в той кровавой битве под Ржевом только 500 солдат. С Победой в 45-м домой вернулось из них еще меньше. С двумя тяжелыми ранениями в ногу в 43-м в родной аул был демобилизован и Султан Досмуратов (на фото).

…Я встретил его у подъезда дома, куда его подвез сын Кенжебек. В очередной раз он свозил 93-летнего отца в клинику. Султан-ага выглядел уставшим, присел на скамеечку, чтобы передохнуть. Затем встал и, тяжело передвигая ноги, под руку сына направился к подъезду. Ступил на одну ступеньку лестницы, еще на одну... И таких ступенек, как оказалось, ему нужно было преодолеть аж до 5 этажа! Квартиру фронтовику, увы, власти предоставили каким-то образом на самом вверху, причем, в доме без лифта. Ступенька, передышка, вновь ступенька… Каждый шаг дается нелегко. Около получаса ушло Султану-ага, чтобы подняться к себе в полуторку, где он живет с младшим сыном Кенжебеком. В однокомнатной квартире с его членами семьи их шестеро: он, сын, сноха, внук и две внучки.

– Нет-нет, – зачем-то оправдывается ветеран, – я ни на кого не в обиде, квартиру, вот, государство мне предоставило в канун 60-летия Победы, спасибо огромное, только бы мне пониже этажом. А то каждый раз все тяжелее приходится. Больше ничего не прошу.

Султан-ага при этом еще пытается шутить:

– Ежедневно сын выводит во двор, чтобы я свежего воздуха глотнул, а назад, перед тем как подниматься по лестнице, себя всегда настраиваю: солдат я или не солдат, в войну и не такие высоты брал (смеется).

В шутливой форме сказал, но замечаю в глазах героя ржевской битвы грусть.

Он прошел через горнило самых тяжелых испытаний. Ему было 16 лет, когда началась война. До этого вкусил по полной долю сиротской жизни – рано потерял отца и мать, и восьмилетнего мальчугана определили в детский дом в Иргизе. Потом призыв. Из родного села Сарбулак вчерашних выпускников десятилетки в срочном порядке привезли в Актюбинск: сбор проходил на базе школы им. Габидуллы Актаева. Здесь и узнали, что формируется национальная 101-я стрелковая бригада. Все проходило в спешном порядке. В декабре 1942 года ночью эшелон с новобранцами взял курс на северо-запад – на защиту Москвы. Не нюхавшие порох солдаты сразу же попали в самое пекло на Ржевско-Вяземском плацдарме, куда гитлеровское командование стянуло крупные силы, чтобы прорвать оборону Красной Армии.

– Это была страшная бойня, по-другому не скажешь, настоящая мясорубка – погибло много бойцов, – вспоминает Султан Досмуратов. – Нам приходилось в день отражать многочисленные атаки фашистской нечисти и держать мощные удары.

В документальном сборнике «Герои Ржевской битвы», изданном в прошлом году местным крае­ведом-поисковиком Галымжаном Байдербесом в память об этом сражении, приводятся такие сведения: «С 26 октября по 29 декабря лишь 101-я стрелковая бригада потеряла 744 бойца, 313 пропали без вести, 2 544 получили ранения. А если брать в целом, то в операции под кодовым названием «Марс» на ржевском плацдарме сложили головы более 2 млн советских солдат. Здесь было задействовано 24 тыс. пушек и минометов, 3 300 танков, 1 100 самолетов». Вот и представьте, что это была за битва. На протяжении 15 месяцев солдаты Красной Армии не сдавали свои позиции, несмотря на натиски 9-й немецкой армии под командованием генерала Моделя, стойко держали оборону.

Султан Досмуратов был командиром разведвзвода 96-й стрелковой дивизии 331-го полка. Не раз под пулями и разрывами снарядов вместе со своими бойцами он шел в тыл противника, чтобы добыть ценные сведения для командования. Прошу вспомнить его один из таких военных эпизодов. Под г. Невель Калининского фронта разведчикам было дано задание взять «языка». В ночную вылазку отправились вчетвером под грохот кананады. Ползком, а где и короткими перебежками под прикрытием темноты вышли на фашистский блиндаж в лесу, у входа которого, к счастью, «клевал носом» часовой. «Сняли» его очень аккуратно, даже пикнуть не успел. На этом не остановились – проникли в блиндаж и такой переполох там устроили: спросонья гитлеровские солдаты ничего не могли понять.

От «языка», которого доставили в штаб, удалось выудить немало ценных сведений. Враг, оказывается, на калининском направлении тщательно группировал крупные силы к очередной массированной атаке и, чтобы скрыть эту подготовку, старался отвлекать внимание на отдельных участках, как бы давая понять, что именно там сосредоточены основные под­разделения. Этим и объяснялись их спонтанные действия, когда днем наступало затишье, а ночью начиналась беспорядочная стрельба.

Штаб принял решение контратаковать одну из таких позиций, где расположилась отвлекающая немногочисленная засада немцев, и бойцы ринулись в бой. Фашисты бежали в панике. За эту успешную операцию Султан-ага награжден медалью «За отвагу». Участвовал затем в сражениях за освобождение городов Курск, Орел, Белгород.

В 43-м на белорусской земле под Гомелем получил тяжелое ранение: от разорвавшегося снаряда два осколка угодили в левую ногу. В полевом госпитале ее хотели ампутировать. Не дался, в прямом смысле этого слова, решительно заявил: «Я хочу еще бить фашистов! Прошу, не надо ампутацию!» И хирург в последний момент передумал прибегать к ней. На следующий день солдата погрузили в вагон и отправили в госпиталь в Аягуз под Семипалатинском. На фронт вернуться уже не довелось – тяжелое ранение требовало длительного лечения. На это ушли месяцы. Инвалида второй группы Султана Досмуратова позже комиссовали, и он вернулся в родные края.

В послевоенное время окончил двухлетний учительский институт в Кызылорде. В 1956 году в совхозе Северный Карабу­такского района работал директором школы. Поз­же его направили руководителем школы в с. Карабутак – школы, в которой когда-то учились такие знаменитости, как Тахави Ахтанов и Куандык Шангытбаев. В скором времени по болезни он решил вернуться в родной аул Сарбулак Баску­дукского сельского округа, где также продолжил директорство в местной школе и проработал 25 лет вплоть до заслуженного отдыха. Общий трудовой стаж Досмуратова в сфере образования составил ровно полвека. Награжден почетным знаком «Отличник народного просвещения Казахстана».

Много лет рядом с Султаном-ага делила радости и горести Кунасил–апа. В 1986 году она скончалась. Вместе с ней они вырастили шестерых детей. Кенжебек самый младший, и аксакал, как и принято по обычаю у казахов, живет в его семье. Другие сыновья тоже зовут его к себе, особенно Сабыртай и Досан. Они живут и работают в том самом Бас­кудуке. Досан – механизатор, а Сабыртай – глава крестьянского хозяйства. К лету, бывает, забирают отца в привольные степи, чтобы он отдохнул от городской суеты, попил кумыса. Однако Султан-ага по прошествии небольшого времени всегда торопится в обратную дорогу к привычному жилищу в городе – к младшему сыну. Уж очень крепка в нем вера в обычай предков – родитель должен быть с младшим, да и незачем ему в таком преклон­ном возрасте из дома в дом колесить по всему свету, когда есть свой кров. Туда и приезжают все дети, внуки, правнуки, чтобы деда-героя проведать. А у Султана-ага сегодня 24 внука и 23 правнука.

В честь празднования 70-летия Победы в 2015 году С. Досмуратов в составе ветеранов-фронтовиков был приглашен в Астану на Парад Победы. Ему лично пожал руку Глава государства Нурсултан Назарбаев, а он в свою очередь от имени актюбинских аксакалов выразил ему огромную благодарность за внимание и заботу о ветеранах. Об этой встрече он вспоминает с особой теплотой.

– Долгих вам лет жизни, – пожелал тогда Президент. И Султан-ага старается этому следовать и держаться вопреки всему. Как он говорит, бойцы 101-й не привыкли отступать ни перед чем.