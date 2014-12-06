Бойцы «зеленого фронта»

Третий трудовой семестр «Жасыл ел», завершив дела на объектах области, плавно перевел студентов и молодежь в учебные аудитории, чтобы следующим летом вновь призвать их под свои знамена. Это уже стало более чем традицией и своего рода доблестью, делом, где проверяются стойкость и выносливость молодых людей. Неудивительно, что в минувшем сезоне (собственно, как и в предыдущих) было предостаточно желающих стать бойцами ССиМО. На открытии трудового семестра председатель областного штаба ССиМО Рахат Каппасов сказал, что в нем примут участие более 1 500 человек. Даже сформированы новые отряды. Это аграрно-биологический, бойцы которого будут заниматься сохранением и восстановлением исчезающих пород деревьев на территории экологической школы Павлодара, специальная дружина займется охраной общественного порядка в местах отдыха молодежи в вечернее время, бойцам-фитопатологам предстоит благоустроить два павлодарских парка. На новый формат работы переходит педагогический отряд. Если раньше студенты работали с детьми в лагерях, то теперь они займутся организацией досуга ребят во дворах города в послеобеденное время. Бойцы «Жасыл ел» справились с намеченными задачами. Они участвовали в строительстве студенческих общежитий Павлодарского государственного университета и пединститута, занимались благоустройством и озеленением городов и сельских районов, посадкой деревьев, очисткой парков. Более того, областной штаб начал реализацию пилотного проекта «Дендрарий». Об этом начинании следует рассказать особо. – Открытие дендрария позволит сохранить исчезающие виды древесно-кустарниковых пород Павлодарской области, занесенные в Красную книгу Казахстана, адаптировать растения к условиям неродной им среды обитания, – отметил руководитель штаба Рахат Каппасов. – В дендрарии высажены черная ольха, произрастающая в регионе в основном в Баянаульском районе, и только там растущий можжевельник. В перспективе студенты и молодежь планируют разбить сад редких местных растений-эндемиков. Проект молодежи поддержан специалистами центра «Экология и туризм» и управлением по вопросам молодежной политики. Павлодарский областной штаб был создан в 2005 году. За период своей деятельности в рядах студенческих строительных и молодежных отрядов «Жасыл ел» потрудились около 20 тыс. парней и девушек из числа студенческой, учащейся и сельской молодежи. Они работают более чем по десяти направлениям. Это строительный, экологический, агитационный, археологический, медицинский, механизаторский, педагогический отряды, а также общественного питания и информационной поддержки. Бойцы ССиМО приняли участие в возведении социально значимых объектов региона – это жилые дома в Усольском микрорайоне областного центра, первый казахстанский электролизный завод, Назарбаев Интеллектуальная школа, спорткомплекс «Баянтау», региональный центр по подготовке и переподготовке кадров топливно-энергетической отрасли, тубдиспансер, больницы, школы. Также отряды «Жасыл ел» занимаются очисткой, благоустройством и озеленением территорий городов и районов области, ликвидацией горельников ГУ ГЛПР «Ертіс орманы» в Лебяжинском и Щербактинском районах и в Баянаульском государственном национальном природном парке. В детско-юношеском центре «Экология и туризм» сооружена первая теплица для маленьких саженцев, привезенных из Баянаула. По традиции по итогам сезона были отмечены самые активные бойцы и командиры отрядов. Лучшими бойцами «Жасыл ел» в этом трудовом семестре признаны Жанет Кошимбаев и Ернур Сагинтай. Лучшими командирами названы Кабдрашит Каирханов, Антонина Рабканова и Ардак Булумбаев. В номинации «Лучший работодатель» победило ТОО «Табиғат Мирасы НС».
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