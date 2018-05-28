Божко назвал компании, использующие вредное пальмовое масло в своей продукции

В ходе выступления на правительственном часе в Мажилисе РК вице-спикер нижней палаты Парламента Владимир Божко назвал компании, которые используют вредное пальмовое масло в своей продукции, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"За 3 года и 2 месяца 2018 года ввоз пальмового масла в нашу страну вырос до 46,6 тысячи тонн. Его основными потребителями являются компании "Евразиан Фудс", АО "Рахат" и ТОО "FG-VQ", – сказал Владимир Божко.
Он отметил, что основное количество фальсифицированной продукции приходится на молочную и масложировую продукцию – сгущенное молоко, питьевое молоко, сметану, сливочное масло, сыр, йогурт.
"Из 493 проб этой продукции фальсифицированными признаны 142, или 29 процентов. Чаще всего фальсификация молочных продуктов идет за счет добавления пальмового масла, ввоз которого в Россию и Казахстан катастрофически увеличивается с ежегодным приростом в 40-50 процентов", – отметил вице-спикер.
Владимир Божко подчеркнул, что пальмовое масло при перегреве становится серьезным канцерогеном.
"С каким реально перекисным числом оно к нам завозится, одному Богу известно. В Европе это число разрешено не более 0,5 моли, а у нас разрешено до 10", – констатировал вице-спикер Мажилиса.
В этой связи Владимир Божко отметил, что необходимо организовать контроль за пищевой продукцией по принципу "от границы до стола потребителя".