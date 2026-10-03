Бозок объединяет тюркский мир

Для зарубежных гостей этот визит носил глубоко символичный характер: турецкий Соргун расположен в историческом регионе, который с древних времен также носит имя Бозок. Турецкой делегации детально презентовали концепцию и текущий ход строительства масштабного Национального парка под открытым небом на территории Астаны.

– Городище Бозок – это величайшее сок­ровище и важнейшее наследие всей тюркской цивилизации, – подчеркнул Мустафа Эркут Экинжи. – Тот факт, что наш родной город находится на земле с таким же названием, делает эту историческую общность неразрывной. Наш общий долг – бережно сохранить этот фундамент общетюркского культурного кода для будущих поколений.

В переговорах приняли участие замес­титель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев, заместитель директора Национального музея РК Акмарал Ибраева, консул Посольства Турции в РК Эркин

Семих Озтюрк, а также видные отечест­венные ученые – известные историки и археологи, специалисты музейного дела Буркитбай Аяган, Марал Хабдулина, Сауле Бурбаева и Зубайда Сураганова. В сос­тав представительной делегации Турции также вошел заведующий кафедрой истории искусства Бозокского университета профессор Мехмет Кутлу. Ключевой темой обсуждения стало международное продвижение бренда казахстанского городища Бозок.

– Наше общетюркское наследие заслуживает безусловного мирового признания, – считает директор музея-заповедника «Бозок» Жандос Болдыков. – Мы предложили турецким коллегам выстроить системное сотрудничество: начать совместные исследования, запустить активный академический обмен и вместе работать над популяризацией общих исторических корней. Бозок и Соргун – мощные точки притяжения наших народов, новый этап глубокого культурного, научного и образовательного сближения Казахстана и Турции.

В ходе диалога стороны определили конкретные векторы партнерства. Казахстанские археологи получат возможность участвовать в совместных экспедициях на территории турецкого Соргуна для обмена передовым полевым опытом. Кроме того, намечено развитие прочных академичес­ких связей: турецкий Университет Бозок выразил готовность принять сотрудников казахстанского музея для профильного обучения и повышения квалификации. Также турецкая сторона намерена оказать всестороннюю поддержку в комплектовании одного из выставочных залов строящегося музейного комплекса «Бозок» в Астане.