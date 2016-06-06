Бозумбаев ответил на обвинения по загрязнению Каспия нефтью

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Министр энергетики РК Канат Бозумбаев во время отчетной встречи с населением ответил на выдвинутые в адрес Казахстана обвинения по загрязнению Каспия нефтью, передает Kazpravda.kz.
"Ранее в СМИ была информация о том, что Азербайджан обвинил Казахстан в загрязнении Каспия нефтью. Можно узнать, какова ситуация на Каспийском море?", - прозвучал вопрос из зала.
"Видимо, я пропустил информацию о том, каким образом коллеги могли нас обвинять в загрязнении. Как министр энергетики я знаю о том, что добычу на Каспии мы не ведем вообще никак сейчас. Только предполагаем, что хотим запустить Кашаган
к концу года. Да, у Казахстана есть несколько десятков полузатопленных законсервированных скважин, проблем в настоящее время нет. Говорить о том, что "мы сейчас загрязняем море" не приходится", – заявил глава Минэнерго РК, подчеркнув, что лично он не слышал таких обвинений.
Бозумбаев привел данные управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, по которым на сегодня никаких работ на море по нефтедобыче не производится.
"Есть опасения жителей регионов, что может быть нарушена экосистема. Поэтому мы (такие решения) прежде всего будем обсуждать с общественностью, в соответствии с действующим законодательством. Если проекты, какими бы они ни были, общественность не поддержит, мы их запускать не будем", – пообещал министр.