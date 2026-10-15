Бозумбаев поручил привлечь больше банков к модернизации коммунальных сетей

ЖКХ,Модернизация

В Алматы под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева состоялось совещание по вопросам расширения участия банков второго уровня в реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Напомним, на реализацию Нацпроекта в 2025-2029 годах предусмотрено порядка 13 трлн теңге инвестиций, в том числе 6,8 трлн теңге на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Предстоит обновить свыше 84 тыс. км инженерных сетей, снизить средний уровень их износа до 40% и сократить аварийность на объектах до 25%. С прошлого года начато финансирование региональных проектов. Планируемый объем инвестиций на текущий год из различных источников составляет не менее 1,1 трлн теңге.

Финансовыми институтами представлено предложения по финансированию проектов на 901,5 млрд теңге. Из них кредитование открыто на 517,8 млрд теңге, еще 383,8 млрд теңге находятся на рассмотрении. При этом активное финансирование со стороны банков второго уровня обеспечивают преимущественно Народный банк Казахстана и Банк ЦентрКредит. Сформирован портфель из 138 проектов 20 субъектов естественных монополий на сумму около 256 млрд теңге.

Для расширения доступа к финансированию рассматриваются инструменты Фонда «Даму» и предоставления субсидий. Для небольших частных коммунальных предприятий предлагается использовать инструменты программы «Өрлеу» с кредитованием по ставке до 12,6% годовых на срок до 10 лет.

«Наша задача – не просто решать отдельные возникающие вопросы, а последовательно совершенствовать условия финансирования и обеспечить долгосрочное и льготное финансирование», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Отдельно рассмотрены планы финансирования на 2027 год. Общий объем инвестиций ожидается на уровне 1,8 трлн теңге, из которых около 1,3 трлн теңге планируется привлечь за счет заемных средств. На финансирование через банки второго уровня и Банк развития Казахстана предусмотрено порядка 400 млрд теңге. Сформирован портфель из 85 проектов в 14 регионах страны.

Канат Бозумбаев отметил, что для выполнения запланированных объемов модернизации необходимо расширить круг банков, участвующих в кредитовании инфраструктурных проектов. В этой связи, вице-премьер дал ряд поручений:

Министерству национальной экономики поручено подготовить предложения по изменению механизмов финансирования для расширения доступа коммунальных предприятий к льготному финансированию.

Координация исполнения поручений возложена на Министерство национальной экономики и финансового оператора Нацпроекта МЭКС в лице Холдинга «Байтерек». Холдингу совместно с государственными органами и финансовыми организациями необходимо сформировать рабочую группу с ежемесячным контролем реализации каждого проекта.

Также совместно с банками поручено представить перечень проектов для прямого кредитования в 2027 году с указанием объемов, условий финансирования и сроков принятия решений.

#модернизация #банки #Сети

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