Бозумбаев призвал акимов увеличить переработку мусора

Активизировать работу по переработке и утилизации мусора поручил министр энергетики РК Канат Бозумбаев акиматам на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Ежегодно в стране образуется 5-6 миллионов тонн твердо-бытовых отходов (ТБО – прим. автора). За 8 месяцев 2018 года – порядка 3,2 миллиона тонн ТБО, из них переработано и утилизировано около 330 тысяч тонн, что составляет 10,5 процента. Данный показатель в 2017 году составлял 9 процентов, а в 2016 году – 2,6 процента. При этом высокий показатель по переработке отмечается в Алматинской (24,1%) области, а акиматам Павлодарской (0,1%), Мангистауской (1,7%), Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской (порядка 3-4%) областей необходимо активизировать работу в данном направлении", – сказал министр энергетики.
Увеличить переработку мусора позволят внесенные недавно поправки в Экологический кодекс РК.
"Для увеличения доли переработки ТБО ведется работа по внедрению раздельного сбора отходов, развитию сектора переработки отходов с привлечением частных инвестиций, в том числе через государственно-частное партнерство. Создана и совершенствуется нормативно-правовая база. В Экологический кодекс внесены поправки по обращению с отходами, в частности: с 2016 года запрещено захоранивать на полигонах ртутьсодержащие лампы и приборы, лом металлов, отработанные масла и жидкости, батареи, электронные отходы; с 1 января 2019 года вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла; с 1 января 2021 года вступает в силу запрет на захоронение строительных и пищевых отходов.