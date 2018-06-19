Бозумбаев рассказал о ходе работ по газификации ТЭЦ-2 в Алматы

Общество
Жанат Тукпиев
Фото с сайта inalmaty.kz
На данный момент идет утверждение и изучаются несколько способов перевода на газ ТЭЦ-2 в Алматы. Об этом на отчетной встрече в Астане сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Что касается газификации ТЭЦ-2 в Алматы. Было соответствующее поручение Главы государства, данное во время его рабочего визита в Алматы акиму города и "Самрук-Қазына" (АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" – прим. авт.), по переводу на газ данной станции. Определенную работу "Самрук-Энерго" проделала", – сказал глава Минэнерго.

По его словам, на данный момент разработано предварительное технико-экономическое обоснование.

"Сейчас идет утверждение, изучаются несколько способов перевода на газ: строительство новой парогазовой установки и использование старой как утилизационного котла или модернизация старой. Этот выбор в ближайшее время будет сделан. Далее будут определены сроки для реализации проекта. Если поручение Главы государства есть, думаю, проект будет реализован. Можете не сомневаться", – заключил Бозумбаев.

