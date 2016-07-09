Браконьеров и пограничника судят в Атырау за незаконный улов осетров

Фото предоставлено пресс-службой спецвоенного суда Атырауской области
В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам Атырауской области проходит судебное следствие по уголовному делу возбужденному по статье 335 УК РК – незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, передает Kazpravda.kz.
"Согласно обвинительному акту, трое жителей города Атырау и военнослужащий Пограничной службы КНБ РК организовали преступную группу по незаконной добыче рыбы осетровых видов в местах нереста и миграционных путей. При этом ими были использованы самоходные плавающие транспортные средства на особо охраняемых природных территориях. Военнослужащему также предъявлено обвинение в мошенничестве и ложном доносе с целью возбуждения уголовного дела", – сообщает пресс-служба специального военного суда Атырауской области.
В информации указывается, что всем подсудимым по предъявленным обвинениям грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет.
"На сегодняшний день судом ведется допрос свидетелей, которые находятся в городах Атырау и Актау, при помощи видеоконференц-связи. Это стало возможным благодаря внедрению аудиовидеофиксации судебных заседаний. В общей сложности планируется допросить около 35 свидетелей", – говорится в заявлении спецвоенного суда.