​Браконьеры ловят тоннами

По последним данным, предоставленным в официальных органах, за первые четыре дня республиканской рыбоохранной акции «Бекiре-2017» из незаконного оборота было изъято больше рыбы, чем за два месяца прошлого года.

Такие сведения нам предоставили в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Как уточнил официальный представитель инспекции Олег Тушканов, если в 2016 году за все время проведения рыбоохранной акции «Бекіре-2016» с 1 апреля по 31 мая всеми правоохранительными органами Атырауской области из незаконного оборота было изъято более 31 тонны рыбы, то за три дня апреля этот вес уже превысил 35 тонн. Причем, как подчеркнул О. Тушканов, «… браконьерством занимаются промысловые производственные кооперативы». Наш собеседник привел примеры, где озвучил цифры и названия кооперативов. Например, в первый день акций «Бекiре-2017» сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД Атырауской области в Курмангазинском районе был пресечен незаконный вылов рыбы кооперативом «Аксу Кигаш». Рыбаки вели лов рыбы, не имея на руках разрешительных документов от уполномоченных органов. В ходе проверки полицейские на приемном пункте и на складе этого кооператива обнаружили более 30 тонн рыбы частиковых пород. Сейчас возбуждены уголовные дела в отношении руководителей и рыбаков кооператива «Аксу Кигаш» по статье 335 «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений», а также статье 196 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

– Кроме того, в разные дни с рыбой были задержаны работники кооперативов «Тлекши» и «Восток», у которых на момент задержания не было разрешения на промысловый лов. У них в общей сложности было изъято около пяти тонн рыбы, – сообщил Олег Тушканов.

И как сообщила на днях прокуратура Атырауской области, 2 апреля сотрудниками регионального департамента КНБ РК на территории Курмангазинского района была пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа граждан Казахстана и России, занимавшихся незаконным выловом рыбы с использованием двухсот (!) единиц различных плавательных средств. Задержаны активные члены преступной группы, в том числе руководители.

У браконьеров изъято 10 тонн рыбы частиковых пород, плавательные средства и орудия браконьерского лова. Департаментом КНБ проводятся досудебные расследования по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 335 ч. 4 (незаконная добыча рыбных ресурсов); 361 ч. 4 (злоупотребление должностными полномочиями); 364 ч. 2 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) Уголовного кодекса Респуб­лики Казахстан, – говорится в сообщении надзорного органа.

Предоставленная прокуратурой информация наводит на мысль, что и здесь не обошлось без участия какого-либо производственного кооператива. Ведь наловить за считанные дни десять тонн рыбы, при этом задействовать двести лодок, вряд ли это были браконьеры-одиночки. Хотя расследование покажет.