Сотни астанчанок, будучи клиентами одного косметологического центра, стали жертвами кредитных мошенников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
Женщины собрались перед зданием банка в надежде быть услышанными. Они оформили кредиты на процедуры в одном из косметологических центров, но он внезапно закрылся полгода назад. Так, клиентки не успели получить уже оплаченные наперед услуги, еще и остались должны банку. По их словам, кредиторы работали в салоне красоты и настойчиво предлагали займы.
"Договоры были разного формата, от 250 тысяч до 1,5 миллиона тенге. При этом, если у вас нет наличных, вы можете заключить договор через банк. Представители сидели там же на месте. Договоры заключались автоматически буквально за 5 минут. На данный момент у тысячи женщин висят кредиты", – рассказала астанчанка Динара Абайдильдинова.
При этом в банке утверждают, что кредиторы были связаны с фининститутом лишь косвенно – были агентами.
"Там сидела сама компания, именно с ее людьми был заключен договор, но банковских работников там не было. Доступа и к банковской системе у них не было, но все равно существовал договор с агентом, по которому у них были обязательства оформлять должным и надлежащим образом каждый заем", – сообщил директор столичного филиала банка Мурат Досмухамедов.
Пострадавшие просят дать им отсрочку по кредитам за неполученные услуги. В банке обещали пойти навстречу, но каждое заявление будут рассматривать индивидуально, в зависимости от финансового положения плательщика.
Выяснилось, что эта же организация оказывала бьюти-услуги и в Алматы. Там дело дошло до суда еще в январе. Но в Нур-Султане компания продолжала работу.
"Двадцать пятого января возбуждено дело по признакам 190-й статьи (Мошенничество) в Алматы. После - в феврале, марте, июне, июле - выдавались займы. То есть, здесь тоже поднимается вопрос. Сразу разрывать отношения, может, и не надо, но приостановить, по крайней мере, выдачу займа они обязаны были", – считает адвокат Еркинбек Урумбаев.
В полиции уточнили, что в столице ведут расследование по статье 405-й - деятельность после запрета суда. О руководителе косметологического центра известно, что он не является гражданином Казахстана и сбежал за рубеж.