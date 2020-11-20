Брали кредиты на процедуры: сотни астанчанок стали жертвами салона красоты

Общество
1129
Жанат Тукпиев
Фото: yandex.ru
Сотни астанчанок, будучи клиентами одного косметологического центра, стали жертвами кредитных мошенников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Женщины собрались перед зданием банка в надежде быть услышанными. Они оформили кредиты на процедуры в одном из косметологических центров, но он внезапно закрылся полгода назад. Так, клиентки не успели получить уже оплаченные наперед услуги, еще и остались должны банку. По их словам, кредиторы работали в салоне красоты и настойчиво предлагали займы.

"Договоры были разного формата, от 250 тысяч до 1,5 миллиона тенге. При этом, если у вас нет наличных, вы можете заключить договор через банк. Представители сидели там же на месте. Договоры заключались автоматически буквально за 5 минут. На данный момент у тысячи женщин висят кредиты", – рассказала астанчанка Динара Абайдильдинова.

При этом в банке утверждают, что кредиторы были связаны с фининститутом лишь косвенно – были агентами.

"Там сидела сама компания, именно с ее людьми был заключен договор, но банковских работников там не было. Доступа и к банковской системе у них не было, но все равно существовал договор с агентом, по которому у них были обязательства оформлять должным и надлежащим образом каждый заем", – сообщил директор столичного филиала банка Мурат Досмухамедов.

Пострадавшие просят дать им отсрочку по кредитам за неполученные услуги. В банке обещали пойти навстречу, но каждое заявление будут рассматривать индивидуально, в зависимости от финансового положения плательщика.

Выяснилось, что эта же организация оказывала бьюти-услуги и в Алматы. Там дело дошло до суда еще в январе. Но в Нур-Султане компания продолжала работу.

"Двадцать пятого января возбуждено дело по признакам 190-й статьи (Мошенничество) в Алматы. После - в феврале, марте, июне, июле - выдавались займы. То есть, здесь тоже поднимается вопрос. Сразу разрывать отношения, может, и не надо, но приостановить, по крайней мере, выдачу займа они обязаны были", – считает адвокат Еркинбек Урумбаев.

В полиции уточнили, что в столице ведут расследование по статье 405-й - деятельность после запрета суда. О руководителе косметологического центра известно, что он не является гражданином Казахстана и сбежал за рубеж.

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
Большие возможности и востребованный потенциал
Обеспечивая практическую направленность реформ
Безопасность, здоровье, образование
Для достижения взаимовыгодных результатов
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Астана принимает Кубок Дэвиса
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Вырастить поколение честных и ответственных
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Медпомощь теперь рядом
В Казахстане запретят работать психологам без специального …
Мастер-класс для альпинистов
На страже дорожной безопасности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]