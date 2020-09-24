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Браслет в помощь
Кадиша Ныгмет
По словам помощника председателя Агентства по вопросам цифровизации Аслана Кусаинова, Антикоррупционной службой сделан еще один шаг в реализации государственной политики по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность правоохранительных органов. Так, буквально на днях данная практика впервые была применена по решению специализированного следственного суда Караганды в отношении подозреваемого лица по уголовному делу при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому разъяснены правила эксплуатации электронных средств слежения с принятием им на себя обязательств, связанных с его использованием.