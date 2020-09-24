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Браслет в помощь
Кадиша Ныгмет

По словам помощника председателя Агентства по вопросам цифровизации Аслана Кусаинова, Антикоррупционной службой сделан еще один шаг в реализации государственной политики по внедрению передовых цифровых технологий в деятельность правоохранительных органов. Так, буквально на днях данная прак­тика впервые была применена по решению специализированного следственного суда Караганды в отношении подозреваемого лица по уголовному делу при изб­рании меры пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемому разъяснены правила эксплуатации электронных средств слежения с принятием им на себя обязательств, связанных с его использованием.

Вместе с тем подконтрольное лицо прошло необходимое медицинское освидетельствование на предмет общего состояния здоровья и отсутствия у него противопоказаний к ношению браслета. Таким образом, круглосуточный мониторинг и контроль за местонахождением подозреваемых и обвиняемых при помощи новых электронных девайсов позволит оперативно реагировать на факты нарушения подозреваемыми условий мер пресечения и предуп­редить их попытки скрыться от следствия и суда.

– Принимая во внимание компактность нашего органа, полагаем, что цифровизация процессов позволит эффективно использовать имеющиеся силы и средства, – уточняет Аслан Кусаинов. – Конечно, не одна технология не будет работать без квалифицированных специалистов. Поэтому в агентстве было организовано обучение сотрудников, ответственных за контроль и сопровож­дение системы.

Между тем применение нововве­дений корреспондируется с требованиями по гуманизации уголовных наказаний и, возможно, уже в ближайшем будущем позволит снизить количество лиц, находящихся под стражей, и вывести на новый формат работы пенитенциарную систему Казахстана. В целом исключение человеческого фактора является важной составляющей в работе с гражданами, поэтому внедрение цифровых систем уже доказало свою состоятельность в вопросах сокращения расходов, связанных с выездами для проверки лиц по месту жительства. Это же касается чрезмерного ограничения личного пространства подконтрольного лица, связанного с постоянным наблюдением за ним (телефонные звонки, проверка нахождения на месте), особенно в кругу семьи.

Само устройство представляет из себя пассивный радиоэлектронный браслет нательного ношения. Он устанавливается на ноге подозре­ваемого (обвиняемого) с встроенной системой контроля от несанк­ционированного снятия и вскрытия корпуса. По данным Агентства по противодействию коррупции, брас­лет имеет сертификат соответствия по уровню токсичности и необходимые регламенты безопасности, а его вес составляет всего 40 грамм, что значительно минимизирует дис­комфортные условия его ношения подконтрольным лицом.

Попытка его снять или каким-либо образом механически воздействовать на его целостность приведет к оповещению главного диспетчерского пункта и лиц, ответственных за сопровождение уголовного процесса. В случае необходимости верификации подконтрольного лица в системе предусмотрена функция проверки его биометрических данных. Сам контроль лиц осуществляется посредством главного диспетчерского центра, расположенного в здании центрального аппарата Агентства по противодействию коррупции с обеспечением доступа территориальных подразделений. При этом администратор системы посредством нажатия на кнопку приведет систему в действие автоматического направления запроса для распознания внешнего описания и голоса объекта, после чего система оповестит заинтересованных лиц.

В пресс-службе ведомства также сообщают, что в случае необходимости выезда лица за пределы дозволенного периметра (например, прибытие к органу уголовного преследования) администратором будет определен маршрут следования. Это касается и передвижения объекта по месту своей непосредственной деятельности.

В комплект оборудования входят защищенная станция (в форме смартфона), электронный браслет, радиомаяки, снабженные акселерометром и гироскопом, фиксирующие любые противоправные действия подконтрольного лица.

В сравнении с другими мерами пресечения, установленными законом (ст. 137 УПК РК), устанавливающими ограничения для лиц, не находящихся под стражей, в случае с браслетом легко обозначить периметр нахождения лица с возможностью определения на карте общественных и других мест, запрещенных к посещению им (аэро­порты, бары и т. д.).

– Обращаю внимание, что проект реализован казахстанской компанией, а особенности технической и программной составляющих не уступают международным аналогам, – уверен Аслан Кусаинов.

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