Брат Ким Чен Ына убит в малайзийском аэропорту

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Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в одном из аэропортов Малайзии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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С таким утверждением выступило агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники и не приводя подробностей.
В свою очередь южнокорейский кабельный телеканал Chosun, ссылаясь на неназванный правительственный источник, утверждает, что Ким Чен Нам был убит в малайзийском аэропорту в результате нападения на него двух неизвестных женщин с отравленными иглами. По данным телеканала, подозреваемым удалось скрыться.
Ким Чен Нам – старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. Его мать – известная северокорейская актриса Сон Хе Рим.
Ким Чен Нам одно время считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году и с тех пор проживал за рубежом, в частности в Макао.
Матерью нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына является северокорейская актриса и танцовщица японского происхождения Ко Eн Хи.