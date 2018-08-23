Брат Меган Маркл дал скандальное интервью о королевской семье
Сводный брат Меган Маркл Томас дал интервью, в котором признался, что королевская семья пренебрегает родственниками Меган. Об этом он рассказал изданию Daily Mail, сообщает korrespondent.net.
Томас винит принца Гарри в том, что его сестра, а сейчас герцогиня Cассекская не уделяет времени отцу. По словам брата, Меган после свадьбы изменилась в худшую сторону. Также Томас сказал, что "она чувствует себя выше всех остальных".
Не интересуют Меган и проблемы семьи из-за ее нового королевского статуса. Также Томас добавил, что не понимает, чем его семья хуже Миддлтон, которых в свое время королевская семья приняла.
Ранее в таком же духе высказался о королевской семье отец Меган Маркл. По его словам, семья Ее Величества – представители какого-то культа.