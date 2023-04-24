Брать, так по-крупному?

Информацию о его задержании распространила Антикоррупцион­ная служба города. Суд выдал санкцию на арест сроком на два месяца. По предварительным данным, чиновник вместе с главным специалистом акимата подозреваются в получении взятки в сумме 60 млн тенге. Речь идет о совершении уголовного деяния в группе лиц по предварительному сговору.

Детали обвинения Антикоррупционная служба в интересах следствия не обнародовала, сообщив лишь о том, что имеется в виду покровительство при исполнении договора о государст­венных закупках по благоустройству Шымкента.

Пару недель назад в городе активно обсуждали информацию о задержании заместителя акима Енбекшинского района по подозрению в получении взятки. Тогда это сообщение поспешили опровергнуть. Теперь горожане гадают, заместителя какого из пяти районов Шымкента подозревают на этот раз, а также рассуждают о том, какой из акимов – района или города – подаст в отставку, если в ходе расследования вина подозреваемого будет доказана.