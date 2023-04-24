Брать, так по-крупному?

Похоронная отрасль Казахстана превратилась в высокодоходный бизнес, где нет места состраданию, а есть лишь жажда наживы
Приграничье: от депрессивности – к развитию
Жанаозен: насколько сложно жить и трудоустроиться в моногороде на самом деле
Причиной аварий на котельных зачастую становится человеческий фактор, а именно – работники, не имеющие соответствующей квалификации и опыта
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Для моногородов нужны индивидуальные кредитные программы
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Жалобы населения должны решаться превентивными действиями – премьер-министр РК
Политика – это не «мужской клуб». Женщины уже распахнули эти двери
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Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
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Тело юриста "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм нашли в сгоревшей квартире в Шахтинске
О жизни и смерти
Когда нужна третья сторона
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Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
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В июне исполнится год, как было создано Министерство науки и высшего образования. Что сделано за это время и как обстоят дела в научной сфере?
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
67-летняя женщина разбилась насмерть, выпав с 5-го этажа в Петропавловске
Ряд функций министерств передали акиматам в Казахстане
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Почему дорожают стоматологические услуги и как можно сэкономить, занимаясь здоровьем своей ротовой полости?
Требования рассмотрены и удовлетворены
Мужчина пинком столкнул с эскалатора посетителя ТРЦ в Караганде
В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит выставка «Періште ізі» («След ангела»)
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Реконструкцию котельных в Семее нужно закончить до начала отопительного сезона – Смаилов
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
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В Озенмунайгазе и БерАли Мангистау сompany ведется расследование по фактам хищения
Соседа подозревают в изнасиловании несовершеннолетней туркестанки
В Усть-Каменогорске за счет повышения тарифа планируют провести модернизацию тепловых станций
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
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Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
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Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
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В чем смысл и цель глубинных реформ?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
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Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области