​Брату «по блату»

В начале февраля жители сел Туюк и Каркара Кегенского района обвинили членов районной земельной комиссии в том, что те раздают земли госфонда своим родственникам. Как сообщили фермеры на встрече с журналистами, недавно состоялся конкурс на распределение сельскохозяйственных угодий общей площадью свыше 3 тыс. га. Всего было заявлено 58 лотов, на которые претендовали 178 человек.
Однако к участию в тендере животноводов не допустили, и теперь им негде пасти скот и заготавливать корма. Зато несколько «лакомых» плодородных и пастбищных земель отошли родным-близким чиновников, среди которых есть даже те, кто здесь не живет и сельским хозяйством не занимается. Сельчане потребовали наказать нечестных организаторов конкурса и восстановить справедливость, отменив решение районной комиссии.
По информации районного акимата, земельные участки выделяются крестьянским хозяйствам в бесплатную аренду сроком на 47 лет. Цель – укрепить агропромышленный комплекс Кегенского района, созданного совсем недавно, в апреле 2018 года.
В те же дни аким Кегенского района Талгат Байедилов заявил, что конкурсные процедуры, по его мнению, проведены открыто, объявления о земельном конкурсе были заранее опубликованы в местных газетах. Участники предоставили свои бизнес-планы, из них отобраны самые лучшие.
– Однако после конкурса, – рассказал аким, – ко мне с жалобой обратились 7 человек, обвинивших конкурсную комиссию в лоббировании интересов частных лиц. Пришлось приостановить ее работу и направить письмо в контрольно-надзорные органы…
Сразу после обращения местных жителей в район прибыла инспекция из Талдыкоргана. Проведена проверка, результаты которой на днях огласил начальник управления по контролю над использованием и охраной земель Алматинской области Аскар Жолдогутов. В частности, выявлен ряд процедурных нарушений, но самое главное, подтвердились факты участия в конкурсе госслужащих, причастных к деятельности конкурсной земельной комиссии и их близких родственников.
По информации Аскара Жолдогутова, среди тех, кто стал победителем, оказались член районной земельной комиссии Жумаш Суатаев, отец другого члена комиссии, акима Каркаринского сельского округа Сагат Молдабаев, жена сотрудника акимата Туюкского сельского округа Токушева.
По итогам проверки акиму района Талгату Байедилову поручено в кратчайший срок принять ряд мер. А именно: отменить протокол о результатах заседания комиссии, утвердить ее новый состав, привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, допустивших нарушения норм Земельного кодекса РК.
Кроме того, акиму строго указано впредь неукоснительно соблюдать требования законодательства при организации конкурсов и аукционов по предоставлению земельных участков, находящихся в государственной собственности.
В общем, справедливость восторжествовала, и теперь фермеры ожидают повторного тендера, который, как они надеются, будет проведен в соответствии с буквой закона.