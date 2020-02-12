​Брату «по блату»

В начале февраля жители сел Туюк и Каркара Кегенского райо­на обвинили членов районной земельной комиссии в том, что те раздают земли госфонда своим родственникам. Как сообщили фермеры на встрече с журналис­тами, недавно состоялся конкурс на распределение сельскохозяйст­венных угодий общей площадью свыше 3 тыс. га. Всего было заявлено 58 лотов, на которые претендовали 178 человек.

Однако к участию в тендере животноводов не допустили, и теперь им негде пасти скот и заготавливать корма. Зато несколь­ко «лакомых» плодородных и пастбищных земель отошли родным-близким чиновников, среди которых есть даже те, кто здесь не живет и сельским хозяйством не занимается. Сельчане потребовали наказать нечестных организаторов конкурса и восстановить справедливость, отменив решение районной комиссии.

По информации районного ­акимата, земельные участки выделяются крестьянским хозяйствам в бесплатную аренду сроком на 47 лет. Цель – укрепить агропромышленный комплекс Кегенского района, созданного совсем недавно, в апреле 2018 года.

В те же дни аким Кегенского района Талгат Байедилов заявил, что конкурсные процедуры, по его мнению, проведены открыто, объявления о земельном конкурсе были заранее опубликованы в местных газетах. Участники предоставили свои бизнес-планы, из них отобраны самые лучшие.

– Однако после конкурса, – рассказал аким, – ко мне с жалобой обратились 7 человек, обвинивших конкурсную комиссию в лоббировании интересов частных лиц. Пришлось приостановить ее работу и направить письмо в контрольно-надзорные органы…

Сразу после обращения местных жителей в район прибыла инспекция из Талдыкоргана. Проведена проверка, результаты которой на днях огласил начальник управления по контролю над использованием и охраной земель Алматинской области Аскар Жолдогутов. В частнос­ти, выявлен ряд процедурных нарушений, но самое главное, подтвердились факты участия в конкурсе госслужащих, причастных к деятельности конкурсной земельной комиссии и их близких родственников.

По информации Аскара Жолдогутова, среди тех, кто стал победителем, оказались член районной земельной комиссии Жумаш Суатаев, отец другого члена комиссии, акима Каркаринского сельского округа Сагат Молдабаев, жена сотрудника ­акимата Туюкского сельского округа Токушева.

По итогам проверки акиму райо­на Талгату Байедилову поручено в кратчайший срок принять ряд мер. А именно: отменить протокол о результатах заседания комиссии, утвердить ее новый состав, привлечь к дисциплинарной ответственности чиновников, допустивших нарушения норм Земельного кодекса РК.

Кроме того, акиму строго указано впредь неукоснительно соблюдать требования законодательства при организации конкурсов и аукционов по предостав­лению земельных участков, находящихся в государственной собственности.

В общем, справедливость восторжествовала, и теперь фермеры ожидают повторного тендера, который, как они надеются, будет проведен в соответствии с буквой закона.