Братья-близнецы спасли четверых детей при пожаре в Темиртау

Чрезвычайные ситуации

Айдос и Жандос Рымхановы мечтали стать пожарными с детства и с 2023 года служат в одной части

Фото: МЧС

Братья-близнецы Айдос и Жандос Рымхановы из Карагандинской области выбрали профессию пожарных еще в детстве. Сейчас они служат в специализированной пожарной части № 2 и уже успели принять участие в спасении людей, передает Kazpravda.kz.

Интерес к профессии у братьев появился в детстве после экскурсии в музей противопожарной службы. Именно тогда они решили, что в будущем станут спасателями. При этом никто из их родственников не работал в пожарной охране.

После школы Айдос и Жандос поступили в Карагандинский политехнический колледж, где освоили специальность «Спасатель». В 2023 году братья пришли на службу в Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Сегодня они работают старшими пожарными-спасателями в одной части. За время службы братья зарекомендовали себя как ответственные и инициативные сотрудники.

Одним из серьезных испытаний для молодых пожарных стал пожар, произошедший 29 августа 2023 года в Темиртау. Тогда загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Республики.

Когда спасатели прибыли на место, из окон квартиры шел густой дым. Из-за сильного задымления и высокой температуры людям было трудно самостоятельно покинуть здание.

По распоряжению руководителя тушения пожара братья Рымхановы в составе спасательного звена приступили к эвакуации жильцов из соседних квартир и с верхних этажей.

Несмотря на сложные условия, пожарным удалось спасти четверых детей. Двоих вывели из задымленного здания с помощью специальных спасательных колпаков. Еще двоих эвакуировали из квартиры на пятом этаже с использованием пожарной автолестницы.

Всех спасенных детей передали сотрудникам скорой медицинской помощи для осмотра.

#спасатели #МЧС #пожарные

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