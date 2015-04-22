Свежий выпуск Братья боевые Вадим МАХИН

Старший брат Мусаип Есенжанов, призванный в Красную армию в конце 30-х годов, погиб в августе 1938 года в бою с японскими милитаристами. Произо­шло это у озера Хасан. На имя его отца, Джангожина Есенжанова, пришла справка-похоронка, что Мусаип погиб при штурме высоты Заозерная и за проявленный героизм награжден орденом Красного Знамени. Он стал первым человеком в районе, получившим такую почетную награду. В его родном селе был установлен памятный мемориал, который сохранился и поныне.

Двум другим братьям воина-героя: родному – Мусрепу и двоюродному – Ануарбеку, выпала не менее тяжелая доля, они сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Призванный в армию в 1940 году 19-летним юношей, Мусреп с первых дней войны – на передовой. В составе отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 202-й моторизованной дивизии участвовал в кровопролитных боях под городом Старая Русса, где бойцы стойко держали оборону, не давая немцам прорваться к Новгороду и Ленинграду. Был дважды ранен.

В августе 1941 года начальником штаба дивизии подполковником Петром Батицким была блестяще разработана, а затем успешно выполнена боевая операция по разгрому в «котле-ловушке» вражеской пехотной дивизии, кавалерийского полка и подразделения СС «Мертвая голова». Батицкий впоследствии стал маршалом, Героем Советского Союза. В отражении танковых атак противника отличился и орудийный расчет красноармейца Мусрепа Есенжанова. Вот как писала о нем дивизионная газета «Призыв к победе»: «В боях под местечком Н., действуя в группе тов. Черепанова, он проявлял образцы мужества, увлекая своим бесстрашием бойцов на разгром врага. Верный сын героической партии большевиков, патриот Родины, коммунист представлен к награде».

Зенитчикам приходилось ходить в атаки вместе с пехотинцами, добывать «языка», заниматься подрывным делом. В числе первых Мусреп был награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени. Его фотография помещена в «Казахской советской энциклопедии № 10».

После тяжелого ранения он был комиссован по инвалидности, вернулся в Кокшетау и посвятил себя партийной работе – секретарь райкома, горкома, заведующий административным отделом обкома партии. Талант Мусрепа Есенжановича как вдохновенного организатора, умеющего мобилизовать людей на творческую работу, полностью раскрылся во время освоения целинных и залежных земель. 25 лет жизни он отдал этому благородному делу. Создавал новые совхозы, ставшие впоследствии крупными поставщиками зерна и мяса. Его заслуги отмечены орденом Трудового Красного Знамени и тремя орденами «Знак Почета». На заслуженный отдых он ушел с должности заместителя председателя Талды-Курганского областного совета народных депутатов…

Бортмехаником служил в 312-м штурмовом разведывательном полку Ануарбек Муратбеков (с детства он воспитывался в семье Есенжановых). Не раз совершал боевые вылеты. Защищал Москву, прошел через Польшу. Был награжден орденами Красной Звез­ды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За заслуги», «За взятие Кенигсберга» и другими. Под Кенигсбергом самолет, в котором он находился, был сбит, и Ануарбек получил тяжелое ранение.

После войны работал у себя на родине первым секретарем Арыкбалыкского райкома партии, председателем Казанского райисполкома, директором ряда сельскохозяйственных предприятий. За заслуги перед страной в мирное время отмечен орденами Ленина, «Знак Почета», медалью «За освоение целинных земель». Дети и внуки братьев, вся многочисленная семья Есенжановых бережно хранят память о своих боевых отцах и дедушках.



