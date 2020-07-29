Братья-путешественники дошли пешком из Алматы до Семея за 46 дней

Небывалый ранее пеший поход совершили два брата - Дамир и Даулет Кушеевы, преодолев почти 1 200 километров, сообщает 24.kz.
Волонтёры начали свой путь 12 июня из Алматы. Оттуда своим ходом они дошли до села Караул Абайского района, побывали в урочище Жидебай и посетили сакральные места на родине великого поэта.
Свой поход они приурочили к двум знаменательным датам – году волонтеров и юбилею Абая Кунанбаева. Проект, призванный привлечь интерес подрастающего поколения к истории и культуре казахского народа, получил название "Путь к Абаю".
"Это у нас первый проект. Он пришёл как озарение, спонтанно. То есть, быстро собрались и пошли. Некоторые останавливались, говорили, почему не на машине, почему не на велосипеде, не на лошади? Если есть цель, ты будешь к той цели идти. Мы поставили цель. Мы дошли", - поделился Дамир.
Изначально в составе экспедиции было четверо, но двое не выдержали нагрузки и сошли с дистанции. Дамир с братом решили продолжить свой путь. Дойдя до родины Абая, волонтёры посетили мавзолей, где захоронен поэт, сакральные места, медресе, где учился Абай, а также дом, где проживал казахский мыслитель.
"Вызов как бы бросить себе, вызов бросить природе. Дожди нас постоянно сопровождали в ВКО, штормовые ветра, жара. Были такие моменты, когда люди останавливались, говорили: "Давайте подвезем, мы никому не скажем". Чтобы уже избавляться от таких назойливых, мы говорили: "У нас спутниковая связь, за нами следят". Хотя это дело принципа", - рассказал Дамир.
В день путешественники проходили по 40 километров, делая небольшие перерывы. Семей стал завершающим пунктом их долгого путешествия. Путь от Алматы до родины Абая вдохновил ребят на новые творческие идеи.
Волонтёры начали свой путь 12 июня из Алматы. Оттуда своим ходом они дошли до села Караул Абайского района, побывали в урочище Жидебай и посетили сакральные места на родине великого поэта.
Свой поход они приурочили к двум знаменательным датам – году волонтеров и юбилею Абая Кунанбаева. Проект, призванный привлечь интерес подрастающего поколения к истории и культуре казахского народа, получил название "Путь к Абаю".
"Это у нас первый проект. Он пришёл как озарение, спонтанно. То есть, быстро собрались и пошли. Некоторые останавливались, говорили, почему не на машине, почему не на велосипеде, не на лошади? Если есть цель, ты будешь к той цели идти. Мы поставили цель. Мы дошли", - поделился Дамир.
Изначально в составе экспедиции было четверо, но двое не выдержали нагрузки и сошли с дистанции. Дамир с братом решили продолжить свой путь. Дойдя до родины Абая, волонтёры посетили мавзолей, где захоронен поэт, сакральные места, медресе, где учился Абай, а также дом, где проживал казахский мыслитель.
"Вызов как бы бросить себе, вызов бросить природе. Дожди нас постоянно сопровождали в ВКО, штормовые ветра, жара. Были такие моменты, когда люди останавливались, говорили: "Давайте подвезем, мы никому не скажем". Чтобы уже избавляться от таких назойливых, мы говорили: "У нас спутниковая связь, за нами следят". Хотя это дело принципа", - рассказал Дамир.
В день путешественники проходили по 40 километров, делая небольшие перерывы. Семей стал завершающим пунктом их долгого путешествия. Путь от Алматы до родины Абая вдохновил ребят на новые творческие идеи.