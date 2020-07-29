Братья-путешественники дошли пешком из Алматы до Семея за 46 дней

Общество
Фото: twitter.com
Небывалый ранее пеший поход совершили два брата - Дамир и Даулет Кушеевы, преодолев почти 1 200 километров, сообщает 24.kz.

Волонтёры начали свой путь 12 июня из Алматы. Оттуда своим ходом они дошли до села Караул Абайского района, побывали в урочище Жидебай и посетили сакральные места на родине великого поэта.

Свой поход они приурочили к двум знаменательным датам – году волонтеров и юбилею Абая Кунанбаева. Проект, призванный привлечь интерес подрастающего поколения к истории и культуре казахского народа, получил название "Путь к Абаю".

"Это у нас первый проект. Он пришёл как озарение, спонтанно. То есть, быстро собрались и пошли. Некоторые останавливались, говорили, почему не на машине, почему не на велосипеде, не на лошади? Если есть цель, ты будешь к той цели идти. Мы поставили цель. Мы дошли", - поделился Дамир.

Изначально в составе экспедиции было четверо, но двое не выдержали нагрузки и сошли с дистанции. Дамир с братом решили продолжить свой путь. Дойдя до родины Абая, волонтёры посетили мавзолей, где захоронен поэт, сакральные места, медресе, где учился Абай, а также дом, где проживал казахский мыслитель.

"Вызов как бы бросить себе, вызов бросить природе. Дожди нас постоянно сопровождали в ВКО, штормовые ветра, жара. Были такие моменты, когда люди останавливались, говорили: "Давайте подвезем, мы никому не скажем". Чтобы уже избавляться от таких назойливых, мы говорили: "У нас спутниковая связь, за нами следят". Хотя это дело принципа", - рассказал Дамир.

В день путешественники проходили по 40 километров, делая небольшие перерывы. Семей стал завершающим пунктом их долгого путешествия. Путь от Алматы до родины Абая вдохновил ребят на новые творческие идеи.

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