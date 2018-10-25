Брависсимо, Аружан!

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Марина Михайлова, Алматы

Девочка стала первой представительницей Казахстана, вступившей в борьбу за призовое место в этом вокальном проекте. Аружан успешно прошла все отборочные этапы состязания и стала единственной финалисткой из стран СНГ.

Публику она покорила исполнением песни американской поп-певицы Рианны Love on the brain, частично переведенной на итальянский язык. Произвели эффект и сценические костюмы казахстанской участницы. Она выступала в роскошных концертных платьях, декорированных казахскими национальными узорами. Один из нарядов специально к этому выступлению ей сшила известный отечественный дизайнер Аида Кауменова.

После конкурса у начинающей артистки из Казахстана появилось много поклонников в Италии. «Для меня огромная честь быть победителем в столь престижном и серьезном конкурсе. Я получила новые знания и опыт, а также замечательных и добрых друзей», – написала Аружан на своей странице в социальной сети.

Несмотря на юный возраст, список дос­тижений Аружан внушителен. Она студентка Академии популярной музыки Игоря Крутого, лауреат международных вокальных и инструментальных конкурсов, номинант детской музыкальной премии Kinder МУЗ Awards 2017, участница «Партийной зоны» на Муз-ТВ, студентка Казахстанской медиаакадемии, телеведущая музыкальных новостей, модель, обладательница Super Grand Prix конкурса «Ару Айналайын-2016», участница телепроекта «Голос Казахстана. Дети».

– Для достижения успеха одного таланта мало, надо целеустремленно идти к своей цели, много и упорно трудиться, – убеждена Аружан.

Петь она любит с раннего детства, профессионально занимается вокалом с 9 лет. В будущем хочет посвятить себя сцене или работать в сфере медиа.

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