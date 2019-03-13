​Брависсимо, трубачи!

Такое кипящее молодой энергией действо увидишь нечасто: на сцену концертного зала Северо-Казахстанской филармонии вышли сразу 9 трубачей.

Автор музыкального проекта «Парад трубачей» – художественный руководитель и дирижер оркестра эстрадно-джазовой музыки Геннадий Брюханов. А талантливых ребят подготовил преподаватель Петропавловского комплекса «Колледж искусств – школа-интернат для одаренных детей музыкально-эстетического профиля» Игорь Пищур, который, кстати, тоже всю программу не выпускал трубу из рук.

Причем это были не все ученики Игоря Олеговича, их гораздо больше! Но, несомненно, приехали, чтобы выступить у себя в городе, одни из лучших. Марат Закирьянов вернулся из столичного театра Astana Opera и играет вместе с учителем в оркестре. Дулат Бикенев, Алпамыс Жадыгерулы работают в Астане, Дмитрий Галкин учится в Магнитогорской консерватории, Кирилл Лукьянченко и Ельдар Конакбаев оканчивают колледж. Илья Чапаниди – из Кокшетау, Занбек Кульбатыров родом из Актобе, он руководит магнитогорской музгруппой.

Все оказалось, как на параде: групповые и сольные выходы, произведения разных стилей и эпох. И это был драйв! Каждый трубач презентовал свою манеру игры, менялись инструменты: от флюгель-горна до классической трубы. Напористых молодых музыкантов, исполнявших джазовые стандарты, – Сандавал, Гудвин, Легран и популярные саундтреки из фильмов, поддерживал оркестр эстрадно-джазовой музыки.

Трубачи, покоряя поклонников джаза своим искусством, смело брали высокие ноты-альтиссимо. Особенно, когда все вместе выходили парадным маршем на сцену, как в одноименном произведении Лео Андерсена, и устраивали бесподобный джем-сейшн – совместные импровизации, экспромт.

Ах, труба, какой, однако, разной ты можешь быть: то грустной, то веселой, то дерзкой! И все-таки полной нежнос­ти, как влюбленные в тебя музыканты.