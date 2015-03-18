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Браво, артисты!

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
Программу составили выступ­ления лауреата V Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» фольклорного ансамбля «Айнаколь» под руководством Руслана Койшыбаева, ансамбля танца «Гәкку», известных исполнителей Мереке Бекмагамбетова, Рашиды Галимовой, Алмаса Оразалина, квартета «Ару», Адиля Кусаинова и Ляззат Идрисовой. Были представлены народные песни, произведения казахстанских и зарубежных композиторов, хореографические композиции. Зрители, до отказа заполнившие зал, получили огромное удовольствие и наградили артистов бурными аплодисментами.

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