Браво, артисты!

Программу составили выступления лауреата V Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» фольклорного ансамбля «Айнаколь» под руководством Руслана Койшыбаева, ансамбля танца «Гәкку», известных исполнителей Мереке Бекмагамбетова, Рашиды Галимовой, Алмаса Оразалина, квартета «Ару», Адиля Кусаинова и Ляззат Идрисовой. Были представлены народные песни, произведения казахстанских и зарубежных композиторов, хореографические композиции. Зрители, до отказа заполнившие зал, получили огромное удовольствие и наградили артистов бурными аплодисментами.