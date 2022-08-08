Общество
Браво, Бибисара!
Кошкарбек Тусипов

На проходящей в Индии Всемирной шахматной олимпиаде казахстанцы не только добиваются побед, но и получают индивидуальные награды.

Начнем, конечно же, с приятного известия. В индийском городе Чиннае прошла церемония вручения наград Международной федерации шахмат (ФИДЕ), и звание «Лучшей шахматистки Азии 2021 среди женщин» получила Бибисара Асаубаева.

Напомним, что казахстанская 18-летняя спортсменка стала самой молодой чемпионкой мира, выиграв в прошлом году первенство планеты по блицу. С 2019-го она является гроссмейстером среди женщин, а в 2020-м получила статус международного мас­тера и среди мужчин. Также она – серебряный призер чемпионата мира по рапиду и чемпионка Азии.

Награду лучшей спорт­сменке континента в этом виде спорта на проходящей Всемирной шахматной олимпиаде лично вручил 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

Что касается самого первенства, то в Индии завершился уже 8-й тур, где наша женская сборная вновь отпраздновала успех, на этот раз победив национальную команду Словакии. Свои партии выиграли Бибисара Асау­баева, Жансая Абдумалик и Ксения Балабаева, Гулисхан Нахбаева сыграла вничью.

А вот мужская сборная Казах­стана уступила соперникам из Азербайджана со счетом 1,5 – 2,5. Победа на счету Алишера Сулейменова. Ринат Джумабаев сыграл вничью, а вот Арыстанбек Уразаев и Казыбек Ногербек, к сожалению, потерпели поражения. Теперь на счету нашей мужской команды шесть побед и два поражения. Отметим, что накануне казахстанцы сенсационно обыграли Испанию (согласно рейтингу занимавшую высокое 4-е место) со счетом 2,5 – 1,5. В итоге после 7-го тура наши спортсмены взлетели сразу на 7-е место!

В это же время женская сборная, в 7-м туре выиграв сборную Вьетнама со счетом 2,5 – 1,5, до встречи со Словакией располагалась на 10-м месте в общем рейтинге, и теперь также улучшила показатель.

Всем сборным на турнире осталось провести еще по три поединка, после чего Всемирная шахматная олимпиада завершится. Мы надеемся на успехи наших сборных в оставшиеся дни и будет пристально следить за захватывающими поединками.

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