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Браво, дебютант!
Дмитрий Норкин

Петропавловский «Кызыл-Жар» со счетом 2:0 одержал победу над хорватским «Осиеком» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Клуб из Северо-Казахстанской области, впервые выступавший в еврокубках, смог преподнести нас­тоящую футбольную сенсацию, обыг­рав на выезде очень серьезного соперника. Напомним, что в первом поединке, прошедшем в столице нашей страны на «Астана-Арене», «Кызыл-Жар» уступил команде из Хорватии со счетом 1:2. Казалось бы, наша дружина потеряла все шансы на благополучный исход по итогам двух матчей – ведь ее противник был намного опытнее и к тому же теперь выступал дома, но тут-то и произошло самое интересное...

Первый тайм прошел с видимым преимуществом футболистов «Осиека», но успеха они так и не добились. Зато во второй половине встречи уже наши игроки вышли более заряженными и показали, что и они многого стоят. Счет в матче на 62-й минуте открыл грузинский легионер Гиорги Иваниадзе, а спустя еще девять минут ивуариец Мусса Коне поставил точку в противостоянии, удвоив преимущество «Кызыл-Жара». Победив в этой игре 2:0, мы добились и выигрыша по сумме двух противостояний с общим счетом 3:2. В третьем квалификационном раунде петропавловцев теперь будет ждать поединок с АПОЭЛом с Кипра.

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев после волевой победы похвалил своих игроков, отметив, что они добились исторического достижения, сообщает пресс-служба клуба.

– В первую очередь я хочу поблагодарить город Осиек за гостеприимство. За те два-три дня, что мы находились здесь, все были очень гостеприимные. Что касается игры. Казахстан должен гордиться Северо-Казахстанской областью и этими ребятами, которые сегодня вышли и сделали историю для футбола. Мы были хорошо организованы, дождались своего момента и реализовали его. Все ребята четко выполняли свои функции на поле, что привело нас к успеху, – отметил он.

В это же время завершили свое выступление в Лиге конференций УЕФА два других наших клуба, которые в еврокубках должны были быть более искушенными, чем североказахстанцы. Это столичная «Астана» и алматинский «Кайрат». В Нур-Султане местная команда вновь проиграла польскому «Ракуву» – со счетом 0:1 (в первой встрече был зафиксирован разгром – 0:5), а кайратовцы в гостях уступили венгерской «Кишварде» – 0:1 (в первой игре так же проиграли – 0:1).

Кстати, после окончания второго тура стал известен и соперник другого казахстанского клуба – костанайского «Тобола», который также продолжает выступление в Лиге конференций УЕФА. Теперь действующему чемпиону нашей страны предстоят поединки против «Зриньски» из Боснии и Герцеговины, который дважды обыграл албанскую «Тирану» со счетом 1:0 и 3:2. Напомним, что ранее «Тобол» прошел гибралтарский «Линкольн Ред Импс».

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