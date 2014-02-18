Браво, Денис!

После чемпионата мира...

Это было чуть менее года назад. Вернувшись из Канады с чемпионата мира, где он сенсационно занял призовое место и получил первую в летописи казахстанского фигурного катания серебряную медаль, Денис Тен дал в Алматы пресс-конференцию. Касаясь вопроса предвзятого судейства, он не стал заострять на нем внимание, а сделал упор на своих перспективах:

– Считаю, что Казахстан может гордиться этой серебряной медалью, – сказал он тогда. – Она меня мотивирует больше и упорнее тренироваться. Да, я знаю, что Партик Чан в произвольной программе допустил ошибки, но знаю и другое: выиграй я турнир в Канаде, это по большому счету была бы случайность. Мое «золото» чемпионата мира было бы откровенной случайностью, в то время как серебряная медаль завоевана в честной борьбе. И я ей горжусь.

На вопрос «Если в Сочи вы получите бронзовую медаль, это будет успехом или разочарованием?», Денис ответил так:

– Стопроцентным успехом! Олимпийские игры – самые престижные соревнования для любого спортсмена. В них выступать намного сложнее, чем на любом ином турнире. Медаль на Олимпиаде – это следующая мечта. Мне сейчас 19 лет, логично предположить, что смогу принять участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи и в 2018-м в Южной Корее. За олимпийскую награду хотелось бы побороться уже на ближайших Играх. Канадское «серебро» дает мне надежду составить достойную конкуренцию лучшим фигуристам мира и на олимпийском топ-уровне...

...И после выступления в Сочи

Поздравления в адрес Дениса Тена посыпались сразу же вслед за объявлением окончательных результатов соревнований. Первыми, кто по-дружески обнял и пожал руку бронзовому медалисту, были, естественно, тренеры. Чуть позже сам Тен с благодарностью говорил о чемпионе мира швейцарце Стефане Ламбьеле и олимпийском чемпионе американце Эване Лайсачеке, которые в этот радостный для Дениса миг тоже нашли теплые слова для приветствия.

А затем поздравления нашему фигуристу посыпались в социальных сетях. За всеми праздничными открытками мы, естественно, уследить просто не в силах, но некоторые слова признательности привести хотим.

«Команда Astana Pro Team от всей души поздравляет нашего великолепного фигуриста Дениса Тена с завоеванной «бронзой» на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи, – вещает электронный портал велокоманды «Астана». А один из ее руководителей, олимпийский чемпион Александр Винокуров, добавляет: «В копилке сборной Казахстана – первая олимпийская медаль! От всей души поздравляю фигуриста Дениса Тена с завоеванной бронзовой наградой на главных стартах в Сочи. Несмотря на то что на льду дворца «Айсберг» шла напряженная борьба за подиум Олимпиады, Денис сумел собраться и достойно представил нашу страну на празднике пяти колец. Эта медаль – показатель высшего мастерства, силы воли и твердости характера. Желаю тебе удачи и новых побед».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в своем Твиттере написала: «Поздравляю! Было замечательное катание и борьба. Передайте мои поздравления и особый поклон Фрэнку Кэрролу. Казахстан – с первой олимпийской медалью в фигурном катании!»

А вот слова двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Ильи Ильина: «Поздравляю народ Казахстана с бронзовым призером Sochi 2014. Наш Денис Тен завоевал медаль в фигурном катании. Поздравляю! Bravo, Denis!»

Тренер нашего фигуриста Фрэнк Кэррол на пресс-конференции после соревнований сказал: «Пусть Денис уступал после первого дня, но я был уверен: с лучшей из всех участников турнира программой он способен добыть медаль. Я знал, и оставалось только убедиться в этом». Наставник выразил желание и дальше работать с Теном.

Свое поздравление медалисту Сочи опубликовал сайт алматинского футбольного клуба «Кайрат», а в Казахской академии спорта и туризма, где учится Денис Тен, на следующее утро после его виктории состоялся митинг с участием студентов и профессорско-преподавательского состава.

Юрий ЛИФИНЦЕВ