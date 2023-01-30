Браво, Елена!

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Аскар Бейсенбаев

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в напряженной борьбе уступила пятой ракетке мира Арине Сабаленка из Беларуси в финале Открытого чемпионата Австралии.

Теннисные болельщики Казахстана и всего мира с большим нетерпением ждали главный женский поединок Australian Open, где в борьбе за титул чемпионки сошлись 25-я ракетка мира, наша Елена Рыбакина, и пятая ракетка планеты белоруска Арина Сабаленка. Игра, несмотря на проигрыш нашей соотечественницы, стала настоящим украшением финала (что отмечают и мировые СМИ).

Первый сет на стадионе «Мельбурн Парк» Рыбакина выиграла со счетом 6:4, а вот во втором уступила – 3:6. В решающем, третьем сете мастерство вкупе с удачей были вновь на стороне Арины, которая впервые в своей карьере стала победительницей турниров серии Большого шлема (напомним, что наша Лена выигрывала британский Уимблдон), победив со счетом 6:4.

Теннисистки провели на корте тяжелейшие 2,5 часа. Уже в понедельник Рыбакина станет 10-й ракеткой мира, а Арина Сабаленка, взявшая титул, вновь займет вторую строчку рейтинга, которую она потеряла совсем недавно.

Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов, который лично присутствовал на игре, прокомментировал выступление Рыбакиной на турнире.

«Я бы хотел поблагодарить Елену за высочайший уровень игры, который является свидетельством успешного развития тенниса в нашей стране. Дойти до финала на Australian Open – признак класса и стабильности. По ходу турнира она одолела лидера мирового женского тенниса Игу Швентек и других сильных соперниц из рейтинга топ-20. Трое из них – победительницы турниров Большого шлема. Наде­юсь, такое успешное начало года станет для Елены стимулом к победам в 2023-м», – отметил он.

Кстати, здесь же, в Мельбурне, прошел и юниорский турнир Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy, приуроченный к Открытому чемпионату Австралии. 14-летняя казахстанка Альбина Какенова тоже дошла до финала, где в напряженной борьбе уступила представительнице Японии Хикари Ямоммото со счетом 7:6, 4:6, 2:6.

#Рыбакина #теннис

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