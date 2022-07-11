Спорт
Браво, Елена!
Аскар Бейсенбаев

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей знаменитого Уимблдона.

В финале одного из четырех турниров серии «Большого шлема» наша соотечественница обыграла вторую (на сегодняшний день) ракетку планеты - 27-летнюю Онс Жабер из Туниса - со счетом 3:6, 6:2, 6:2.


Сразу же после матча Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену с исторической победой на "Уимблдоне". Свое поздравление Глава государства опубликовал в Тwitter.


"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" - написал Президент страны. 


Кроме того, спустя некоторое время Касым-Жомарт Токаев еще и поговорил с Еленой Рыбакиной по телефону, сообщает пресс-служба Президента.


«Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной и тепло поздравил ее с историческим успехом», - говорится в сообщении.


Глава государства отметил высочайшее мастерство Елены, проявленную волю к победе и ее высокую культуру поведения на корте. Также он поблагодарил спортсменку за успешное выступление под флагом нашего государства и продвижение его имиджа на международной арене.


«Грандиозный успех Елены Рыбакиной станет стимулом к дальнейшему развитию тенниса в Казахстане, привлечению в этот прекрасный вид спорта большего количества детей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.
 

Ну, а теперь расскажем о самих баталиях. В решающем матче встретились две дебютантки соответствующей стадии «шлемов», не имевших опыта игры в больших финалах. Лучшим результатом Рыбакиной до этого был выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 2021 году, а Жабер доходила до 1/4 финала на Australian Open в 2020-м и Уимблдоне в 2021-м.


По пути к финалу наша теннисистка обыграла таких непростых соперниц, как Коко Вандевгу (США), Бьянка Андрееску (Канада), Чжэн Циньвэнь (Китай), Петра Мартич (Хорватия), Айла Томлянович (Австралия), а в полуфинале оказалась сильнее экс-первой ракетки мира Симоны Халеп (Румыния). И вот наступило время решающей встречи…


Первый сет для Рыбакиной не задался. Было видно: Елена нервничает, а потому допускает брак. У нее набралось 17 невынужденных ошибок, в то время как у Жабер их оказалось всего 6.


На второй сет казахстанка вышла уже более собранной и, наконец-то, стала показывать ту игру, которую от нее ждали.  Елена сразу же сделала брейк и удержала свой гейм. При счете 2:0 Рыбакина могла увеличить отрыв, но Онс спаслась с брейк-пойнта.

 

Важным стал следующий гейм, который Елена забрала после трех брейк-пойнтов, а дальше ее уже было не остановить. В итоге второй сет казахстанка выиграла со счетом 6:2, впрочем и третий она тоже забрала – 6:2. Это был невероятный камбэек! Впервые выйдя в финал турнира «Большого шлема», Рыбакина сразу же завоевала главный трофей Уимблдона.


Она стала первой казахстанской теннисисткой, завоевавшей титул «Большого шлема» в одиночном разряде и второй спортсменкой из нашей страны, которой покорился знаменитый Уимблдон. Напомним: в 2010 году в Лондоне побеждала и другая казахстанка - Ярослава Шведова, но, правда, в парном разряде вместе с американкой Ваней Кинг  (кстати, в том же году этот дуэт победил и на Открытом чемпионате США).


 - Я так нервничала перед матчем, во время матча и просто счастлива, что он закончился. Никогда не чувствовала ничего подобного, — сказала Рыбакина после триумфальной победы.

Популярное

Все
Браво, Елена!
Как бороться с саранчой
Дорога в облака
Пайзы времен Золотой Орды
Праздник в честь земляков
О полицейских буднях
Каким должен стать финсектор Казахстана к 2030 году
Шанс еще есть
Чтоб товары не дорожали
Удерживать и не поднимать
Смерть ребенка — высшая проблема
Переобучат и трудоустроят
Наши юниоры на кортах
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Перепил, убил – в тюрьму
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
19-летний парень сорвался с горы в Бурабае
Роскошный подарок получили жители и гости Петропавловска ко Дню столицы
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Идея бюджета народного участия "зашла" в Алматы
Домбра – всему голова
Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург
Население стареет в ряде регионов Казахстана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Правительство , Спорт
"С честью выстояла в упорной борьбе" – Премьер-министр об у…
Президент , Спорт
Токаев поздравил Рыбакину с победой на "Уимблдоне"
Спорт
Исторический успех Казахстана: Елена Рыбакина выиграла "Уим…
Спорт
Когда и во сколько смотреть матч Елены Рыбакиной в финале У…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]