Браво, Елена!

23-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала победительницей знаменитого Уимблдона.



В финале одного из четырех турниров серии «Большого шлема» наша соотечественница обыграла вторую (на сегодняшний день) ракетку планеты - 27-летнюю Онс Жабер из Туниса - со счетом 3:6, 6:2, 6:2.



Сразу же после матча Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену с исторической победой на "Уимблдоне". Свое поздравление Глава государства опубликовал в Тwitter.



"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" - написал Президент страны.



Кроме того, спустя некоторое время Касым-Жомарт Токаев еще и поговорил с Еленой Рыбакиной по телефону, сообщает пресс-служба Президента.



«Президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с победительницей Уимблдона Еленой Рыбакиной и тепло поздравил ее с историческим успехом», - говорится в сообщении.



Глава государства отметил высочайшее мастерство Елены, проявленную волю к победе и ее высокую культуру поведения на корте. Также он поблагодарил спортсменку за успешное выступление под флагом нашего государства и продвижение его имиджа на международной арене.



«Грандиозный успех Елены Рыбакиной станет стимулом к дальнейшему развитию тенниса в Казахстане, привлечению в этот прекрасный вид спорта большего количества детей», - отметил Касым-Жомарт Токаев.



Ну, а теперь расскажем о самих баталиях. В решающем матче встретились две дебютантки соответствующей стадии «шлемов», не имевших опыта игры в больших финалах. Лучшим результатом Рыбакиной до этого был выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в 2021 году, а Жабер доходила до 1/4 финала на Australian Open в 2020-м и Уимблдоне в 2021-м.



По пути к финалу наша теннисистка обыграла таких непростых соперниц, как Коко Вандевгу (США), Бьянка Андрееску (Канада), Чжэн Циньвэнь (Китай), Петра Мартич (Хорватия), Айла Томлянович (Австралия), а в полуфинале оказалась сильнее экс-первой ракетки мира Симоны Халеп (Румыния). И вот наступило время решающей встречи…



Первый сет для Рыбакиной не задался. Было видно: Елена нервничает, а потому допускает брак. У нее набралось 17 невынужденных ошибок, в то время как у Жабер их оказалось всего 6.



На второй сет казахстанка вышла уже более собранной и, наконец-то, стала показывать ту игру, которую от нее ждали. Елена сразу же сделала брейк и удержала свой гейм. При счете 2:0 Рыбакина могла увеличить отрыв, но Онс спаслась с брейк-пойнта.

Важным стал следующий гейм, который Елена забрала после трех брейк-пойнтов, а дальше ее уже было не остановить. В итоге второй сет казахстанка выиграла со счетом 6:2, впрочем и третий она тоже забрала – 6:2. Это был невероятный камбэек! Впервые выйдя в финал турнира «Большого шлема», Рыбакина сразу же завоевала главный трофей Уимблдона.



Она стала первой казахстанской теннисисткой, завоевавшей титул «Большого шлема» в одиночном разряде и второй спортсменкой из нашей страны, которой покорился знаменитый Уимблдон. Напомним: в 2010 году в Лондоне побеждала и другая казахстанка - Ярослава Шведова, но, правда, в парном разряде вместе с американкой Ваней Кинг (кстати, в том же году этот дуэт победил и на Открытом чемпионате США).



- Я так нервничала перед матчем, во время матча и просто счастлива, что он закончился. Никогда не чувствовала ничего подобного, — сказала Рыбакина после триумфальной победы.