Браво, «Фрески»!

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе, фото из архива «КП»
Художественным руководителем и постановщиком «Фрески» является Меруерт Кажгалиева. Коллектив создан на базе областного Дома народного творчества девять лет назад. В 2007 году он защитил почетное звание «образцовый». Возраст его участников от 5 до 20 лет. Они занимаются в трех возрастных группах, осваивают классический урок, гимнастику, народную и современную хореографию.
Сегодня «Фрески» – настоящая школа танца. Его выступления – неотъемлемая часть многих культурно-массовых мероприятий области. И в этот раз зрители стали свидетелями яркого и зажигательного концерта, в программу которого были включены танцы народов мира, а также сольный индийский танец в исполнении Гульжахан Сагинбаевой – участницы «Қазақ аруы-2015». Ансамбль представил более 20 номеров с участием младшей, средней и старшей групп. Профессио­нализм ансамб­ля, оригинальность постановки танцев, яркость костюмов подарили зрителям незабываемый праздник.

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