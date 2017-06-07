Браво, Назия! Марина Михайлова, Алматы

Этот фестиваль – совершенно новый формат для поддерж­ки одаренных музыкантов, первая в мире площадка для прямого контакта и представления талантливых новичков джаза мировому джазовому менеджменту. Цель конкурса – открытие искрометных талантов, популяризация джаза, продвижение ярких музыкантов по ступеням музыкальной карьеры. В нынешнем году BIG SKY прошел второй раз и завершился в Москве в Цент­ральном доме кино. В жюри конкурса вошли ярчайшие представители американского джаза Ли Ритенауер и Эрик Мариенталь, звезды российского джаза Лариса Долина, Сергей Чипенко и Алексей Колосов, режиссер, сценарист и кинопродюсер Андрей Эшпай, актер Игорь Скляр – создатели фильма «Мы из джаза». А также продюсеры, промоутеры, главы рекорд-компаний, концертно-фестивальных агентств и джазовых клубов, дистрибьюторы музыкальной продукции. Для участия в конкурсе было подано более 70 заявок из 10 стран мира. В финал вышли 30 музыкантов от 18 до 28 лет из 8 стран: России, Казахстана, Кыргызстана, Словении, Польши, Ирана, Франции, США. Молодая казахстанская певица Назия Альжанова покорила жюри и зрителей мягким серебрис­тым тембром голоса и проникновенным исполнением. Назия – выпускница Джазовой школы Тагира Зарипова и миланской музыкальной академии Accademia del suono. В ее репертуаре собраны произведения в стиле джаз, фанк, блюз и соул.



– Настоящий джазовый музыкант должен быть понятным и интересным в любой точке мира, – убеждена лучшая вокалистка BIG SKY.

Обладательница приза зрительских симпатий Дарья Лиман – скрипачка и певица. В 2011 году девушка приняла решение покорить Москву и с легкостью поступила в Государственный музыкально-педагогический институт им. Ипполитова-Иванова. Сейчас девушка – вокалистка популярной российской группы Jazz Dance Orchestra, в исполнении которой органично соединяются хиты популярной музыки, хип-хоп, рок, американский джаз и русский фольклор.



Победители и финалисты фестиваля примут участие в гала-концерте лучших исполнителей BIG SKY 2016–2017, который пройдет в нынешнем году в городе Гданьске (Польша), и записи совместного альбома, который будет выпущен и промоутирован в Европе.

